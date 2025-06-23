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聯合國：兒童衝突地區受暴創新高

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
聯合國秘書長古特雷斯指出，2024年武裝衝突中針對兒童的嚴重侵犯行為激增了25％。（Photo by ‪Salah Darwish on Unsplash under C.C License）
聯合國秘書長古特雷斯指出，2024年武裝衝突中針對兒童的嚴重侵犯行為激增了25％。（Photo by ‪Salah Darwish on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

世界衝突地區持續升溫，兒童暴力事件創歷史新高！聯合國年度報告指出，2024年武裝衝突中發生超過4萬起針對兒童的嚴重侵犯行為，其中，巴勒斯坦和剛果民主共和國尤為嚴重。專家呼籲，各國政府必須立即採取行動，扭轉兒童所承受的悲傷、創傷和損失。

兒童暴力事件激增

世界報》報導，根據聯合國近期發布的年度報告，2024年針對兒童的暴力行為於去年達到前所未有的水平。聯合國秘書長古特雷斯指出，2024年武裝衝突中針對兒童的嚴重侵犯行為激增了25％。

報告中，巴勒斯坦以8500多起侵犯兒童事件位於排名榜首，絕大多數歸咎於以色列軍隊，其中加薩地區發生4800多起，導致1259名巴勒斯坦兒童在加薩被殺害。此外，針對兒童暴力行為最多的國家依序排名，分別為超過4000起的剛果民主共和國，以及超過2000起的索馬利亞、奈及利亞和海地。

另外，在去年發生41370起針對兒童的嚴重侵犯行為中，包括36221起新增暴力事件，以及5149起經確認過往侵犯兒童行為。對此，兒童繼續承受著敵對行動和無差別攻擊，而多重侵犯行為的兒童受害者人數也顯著增加達22495人。

積極保障兒童人權

衛報》報導，聯合國年度報告彙編全球約20個衝突地區侵犯18歲以下兒童權利的行為，包括殺害和殘害兒童、招募暴力人員、綁架、拒絕提供人道主義援助以及性暴力。

英國戰爭兒童組織首席執行官帕丁森呼籲，兒童暴力正常化代表著集體人性的瓦解，並造成前所未有的恐慌程度，各國政府必須立即採取行動，扭轉兒童所承受的悲傷、創傷和損失。

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