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各大航空公司怕遭飛彈擊中 取消往返杜拜、中東等地航班

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球民航業者23日持續評估中東航班應停飛多久。圖為以色列航空業者的班機停泊在賽普勒斯拉納卡國際機場。路透
全球民航業者23日持續評估中東航班應停飛多久。圖為以色列航空業者的班機停泊在賽普勒斯拉納卡國際機場。路透

在美國襲擊伊朗核設施後，全球民航業者周一（23日）持續評估中東航班應停飛多久。

新加坡航空（Singapore Airlines）周日表示情勢多變，在進行安全評估後已取消新加坡飛往杜拜的航班。

先前俄烏戰爭導致俄羅斯和烏克蘭領空關閉，中東航線對於歐洲與亞洲之間的航班變得更重要。然而，航班追蹤網站FlightRadar24顯示，現在伊朗、伊拉克、敘利亞和以色列上空出現大片空白。

法荷航空集團（Air France-KLM）周日表示，已取消周日與周一往返杜拜和沙烏地阿拉伯首都利雅德的航班。英國航空（British Airways）也取消了周日往返杜拜與卡達首都杜哈的航班，並且在周日晚間發表聲明說，仍在評估後續航班。

由於在衝突區域出現愈來愈多飛彈與無人機攻擊，對飛航構成高風險。監控航班風險的網站「Safe Airspace」周日警告說，美國對伊朗核設施的攻擊可能會加劇美國航空業者在當地面臨的威脅。

在美國發動空襲的幾天之前，美國航空（American Airlines）已暫停前往卡達的航班，聯合航空（United Airlines）也暫停飛往杜拜的航班。

航空公司也擔心在美國發動空襲後，油價可能飆升，導致航空燃料成本增加。

航班 美國航空 杜拜

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