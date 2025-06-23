遭美軍空襲後首發聲！伊朗最高領袖嗆以色列須付出代價
美國政府21日派遣B-2轟炸機打擊伊朗3處核設施，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）22日在空襲後首度發聲，嗆聲以色列「鑄下大錯」必須付出代價，同時附上帶有大衛之星的骷髏頭圖像，但未點名美國。
哈米尼透過官方X帳號發文寫道：「猶太復國主義敵人鑄下大錯，犯下嚴重罪行，必須且正在受到懲罰。」
這是哈米尼在美軍空襲後首度回應，貼文還附上一張圖片，畫面是一個額間印有大衛之星的骷髏頭，置於一座陷入黑暗的城市上空，另有密集的飛彈從天而降。大衛之星是猶太民族與猶太教最具代表性的象徵之一，也被視為以色列國的國徽符號。
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