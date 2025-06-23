東京都議會選舉 自民黨失利

日本東京廿二日舉行都議會選舉，日本ＮＨＫ在投票結束後公布的出口民調和開票結果顯示，中央執政的自民黨失去東京都議會第一大黨地位。這次選舉被視為下月參議院選舉前哨戰，自民黨的表現令黨內憂心。

投票至當地時間晚上八點（台灣時間晚間七點）截止。ＮＨＫ於投票當天進行出口民調，顯示自民黨可能獲得十五至廿九席，東京都知事小池百合子支持的「都民第一會」可望獲得廿五至卅五席，成為都議會的第一大黨。

另外，公明黨預計將獲得十五至廿二席，共產黨和立憲民主黨可望分別獲得十至十九席。

截至廿二日深夜開出的四分之三席次顯示，都民第一會拿下廿五席，遙遙領先自民黨的十五席。

選前自民黨在都議會擁有卅席，是第一大黨，其次是都民第一會廿六席。自民黨在這次都議會選舉主要目標就是維持第一大黨，以帶動參院選情。

自民黨東京支部會長井上信治在廿二晚間開票時說，「我認為結果非常嚴峻。我們的呼籲未能深入民心，我感到很遺憾」。

對於這次選舉對參院選舉的影響，井上表示，「都議會本質上是地方選舉，我認為不會產生直接影響」。

日本媒體報導，日本參議院選舉可能在七月廿日舉行，東京都議會選舉結果因此備受關注。

在去年十月眾議院選舉中，自民黨已失去過半數地位。日本媒體猜測，若參院選舉自民黨再次挫敗，可能導致黨內出現領導層更替。

過去幾個月，因通貨膨脹與稻米價格飆升導致的民怨，使首相石破茂內閣支持率處於谷底。共同社廿二日公布最新民調顯示，石破內閣支持率為百分之卅二點五，不支持率為百分之五十點九。

這次東京都議會選舉將選出一二七席，共有創紀錄的二九五名候選人參選，為一九九七年以來最多，其中包括九十九名女性候選人，也是歷來最多，官員稱這是一個「令人欣喜的趨勢」。