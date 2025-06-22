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美軍轟炸伊朗3處核設施…大陸外交部最新表態！強烈譴責加劇中東局勢

位於歐非亞洲交匯處…如何在美中博弈間勝出？埃及學者提「左右逢源」說

中央社／ 開羅22日專電
以色列和伊朗持續交戰，博弈中的美中兩大國也捲入中東緊張的地緣政治局勢。埃及地處三大洲間中心戰略位置，且是北非最大經濟體，埃及學者認為，向來與美中皆友好的埃及，應善用自身地緣和外交優勢，以國際橋樑角色運籌帷幄。美中示意圖。 圖／AI生成
以色列和伊朗持續交戰，博弈中的美中兩大國也捲入中東緊張的地緣政治局勢。埃及地處三大洲間中心戰略位置，且是北非最大經濟體，埃及學者認為，向來與美中皆友好的埃及，應善用自身地緣和外交優勢，以國際橋樑角色運籌帷幄。美中示意圖。 圖／AI生成

以色列和伊朗持續交戰，博弈中的美中兩大國也捲入中東緊張的地緣政治局勢。埃及地處三大洲間中心戰略位置，且是北非最大經濟體，埃及學者認為，向來與美中皆友好的埃及，應善用自身地緣和外交優勢，以國際橋樑角色運籌帷幄。

埃及新吉薩大學（New Giza University）政治學教授梅加赫德（Ahmed H. Megahed）21日在埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）撰文表示，全球政治和經濟的持續變化，對埃及的政經策略有重大影響，因為隨中國與西方的競爭加劇，也顯露出埃及尷尬的策略斷層處境。

近日美國總統川普和中國國家主席習近平通電話，通話結果似乎是雙方有試圖和緩緊張局勢；但梅加赫德認為，這也揭示兩方有更深層的結構性緊張局勢，尤其是在貿易、關鍵資源和技術，以及台灣問題上。

梅加赫德指出，中國官方在總結時以謹慎態度強調，台灣是問題核心；且習近平還警告稱，如對台灣問題處理不當，將可能使兩國陷入衝突和對抗的危險中。

梅加赫德提及，儘管美中關係依然緊張，但中國卻對歐洲採取不同的策略。比方，中國商務部長王文濤提議為稀土出口建立綠色通道，以加快通過歐盟依照法規提出的出口申請。

梅加赫德進一步說明，埃及位於歐非亞三大洲貿易路線中心交匯處，與西方和中國兩者皆擁有緊密的經濟關係。歐盟目前是埃及最大的貿易夥伴和最大的出口市場；中國則是埃及基礎設施融資和技術進口的主要來源之一，例如新行政首都、高鐵，和工業園區建設專案。

他認為，埃及如欲達成「埃及2030年願景」中的工業現代化和數位轉型，必定要持續依賴外國投資，外國市場，以及來自中國和西方的重要礦產和資源。

梅加赫德說：「稀土元素等關鍵原料現在是全球能源競爭的主要戰場，會對埃及正在起步的工業化計畫構成嚴重威脅。」

梅加赫德從歷史角度剖析說，埃及在過去始終掌握與多個大國保持戰略夥伴關係的優勢，但又不需公開結盟。埃及在過去10年中，同時受惠於來自西方（美國和歐盟）和海灣兄弟國家的援助，期間還不斷拓展與俄羅斯、中國和金磚國家集團之間的關係。

然而，他話鋒一轉又指出，這種平衡策略如今已面臨壓力。由於美國主導世界標準，與中國替代方案的技術與貿易制度互別苗頭，這將使埃及未來在5G基礎設施、網路安全、武器採購，還有人工智慧等領域上，面臨艱難的抉擇兩難。

因此，梅加赫德認為，埃及現在需要增加戰略彈性，以避免受到西方出口限制或二次制裁的影響，尤其埃及目前正積極尋求與中國間合作關係的深化。

梅加赫德觀察到，埃及目前面臨「經濟通膨風險」、「外交關係廣泛」和「工業技術脆弱」三大挑戰；但埃及也擁有一些決定性籌碼，包括1.1億人口的龐大市場、對於蘇伊士運河（Suez Canal）的控制權、三大洲交匯處的地理位置，及其傳統上擁有的區域性外交影響力。

因此，梅加赫德提倡將埃及定位為一個國際橋樑，在大宗商品、投資和多元化供應鏈方面展開多邊合作，以做為規則制定者為目標；並在外交上採取強硬手段，確保埃及從全球稀土和技術方面取得利益。

梅加赫德最後強調，如此一來，不論中國與西方能否或如何重建關係，埃及都能在動盪中靈活地調整戰略，既不選邊站，也不隨波逐流；而是讓自己在這個分裂卻又相互連結的全球地緣政治中，扮演一個調解人、合作夥伴和地區支柱的角色。

美中關係 外交 埃及

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