日本參議院選舉前哨戰！東京都議員選舉 小池百合子、小泉進次郎大對決

被視為今年夏天日本參議院選舉前哨戰的東京都議會議員選舉今天投開票，最受矚目的是自民黨與都民第一會的都議會第一大黨爭奪戰，也被視為農林水產大臣小泉進次郎與東京都知事小池百合子的人氣大對決。

東京都議會議員本屆任期將於7月22日屆滿，今天舉行投開票。今年共有295人登記參選，創下1997年應選席次訂為127席以後，候選人最多的紀錄；42個選區將選出127席議員。

這次選戰聚焦自民黨能否維持都議會第一大黨，以及支持小池百合子的自民黨、都民第一會、公明黨陣營能否取得過半的64席。共產黨、立憲民主黨等勢力是否席次增加，也是受關注焦點。

集英社報導，最近針對東京都議會與參院選舉的多項民調出爐，都顯示自民黨情勢穩固，黨內也瀰漫一股樂觀氣氛，認為自民黨似乎已經逐漸從政治獻金醜聞中走出，而這一切似乎都要拜小泉進次郎所賜。

相關人士透露，日本政治圈最近流傳自民黨與其他政黨和媒體所做調查顯示，「自民黨是否能夠保住東京都議會的第一大黨還不確定，但目前看來，至少可以避免2017年小池一面倒、都民第一會壓倒性勝利的情況。」

自民黨的地方議員表示，「自民黨議員和秘書們在談話時，大家都說『政治獻金醜聞風波已經過去了』，『進次郎農業大臣的出現，讓氛圍都改變了』，氣氛樂觀地令人驚訝」。

小泉進次郎在都議會選舉的助選活動中也大受歡迎，所到之處迎來歡呼聲。

相關人士表示，「只要預告說進次郎要來，就能吸引數百位選民到場。東京的無黨派選民較多，只要進次郎在選戰尾聲站台，就可以幫助在當選邊緣的候選人順利當選」。

小泉20日在公務空檔前往自民黨候選人場子演講，強調要透過釋出儲備米，「營造可以安心購買稻米的環境」。

小池百合子同樣連日替她擔任特別顧問的「都民第一會」候選人站台助選，她強調，「如今世界局勢動盪不安，正因如此，我們必須讓東京穩健運轉」。

最近民調顯示，被問及「誰最適合擔任下一任日本首相」，臨危受命擔任農林水產大臣、釋出儲備米解決日本高米價問題的小泉進次郎以20.7%支持率高居榜首。

自民黨相關人士表示，「未來進次郎還會在儲備米等議題上持續曝光，作為以後的首相接班人選，他的存在感愈來愈強。接下來面對參議院選舉，黨內也有愈來愈多人說，『與其請石破首相來站台，不如讓進次郎來幫忙助選』」。

另一方面，石破茂幫候選人助選時，強調自民黨政見中「發放給每位國民2萬日圓（約新台幣4100元）」的現金給付政策；最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥則是主張「把食品的消費稅率暫時降到0%」，使得物價對策成為這次選戰焦點之一。

石破21日首次參加助選，在東京都舉行街頭演說時表示，在野黨提出的減稅需要時間，「對於現在正在困境當中的人而言，立即有用的政策就是發放現金」。

野田同樣在助選時提到食品價格上漲問題，強調「把消費稅率從8%降到0%，會是一項有效政策」。他也提到，中東局勢緊張，「原油價格一定會大幅上漲」，主張廢除汽油稅的暫定稅率。

石破茂之前參加七大工業國集團（G7）高峰會，與美國總統川普（Donald Trump）的首腦會談中，無法就關稅政策達成共識。自民黨內部對此感嘆，「如果能在參院選舉前達成協議，會是一大亮點，但只剩下一個月，要有成果恐怕很難」。現在最能吸引目光的，反而是「釋出儲備米」政策。

有自民黨議員表示，「目前參院選舉唯一的賣點就是進次郎，我們只能看這股熱潮是否能再持續一個月，以及有多少選民實際感受到米價下跌帶來的好處」。