日本鹿兒島外海又震！芮氏規模約5.2 日本氣象廳：無海嘯風險
日本NHK報導，鹿兒島外海當地時間22日下午5時15分左右發生芮氏規模約5.2的地震，震央位於鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）外海，震源深度約20公里。
這次地震觀測到的最大震度為4，位於鹿兒島的十島村。日本氣象廳指出，地震沒有引發海嘯的風險。鹿兒島警方和地方當局皆表示，目前尚未受到任何損失通報。
鹿兒島吐噶喇群島外海在稍早的中午12時12分也發生了芮氏規模約4.5的地震。福岡管區氣象台統計顯示，這個地區自自21日上午以來就開始頻繁出現有感地震，截至當地時間22日下午2時累計近百次。
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