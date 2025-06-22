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泰國總理爆爭議電話 保守派恐逼宮下台

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
泰國總理貝東塔近日因音檔外洩，面臨下台呼聲，保守派可能會已撤換總理保住政權。（中央社）
泰國總理貝東塔近日因音檔外洩，面臨下台呼聲，保守派可能會已撤換總理保住政權。（中央社）

泰國現任總理貝東塔地位岌岌可危！由於她近日遭爆料與柬埔寨首相通話時，要洪森不要聽國內（泰國）有異議將領的發言。此事一出不只重創貝東塔民調，泰國內閣的許多大黨也紛紛宣布退出執政聯盟。由於泰國內閣的背後有軍方與皇室的壓力，若改選恐讓反對黨有機會擴張席次，外媒分析政府高機率換總理止血。

執政聯盟逐漸瓦解？

根據《曼谷郵報》報導，貝東塔近來因為錄音檔的外流飽受政治壓力，原本位於執政聯盟、握有69席的泰自豪黨宣布退出執政聯盟，雖然貝東塔組成的執政聯盟還有253席，但若內閣內有36席的團結建國黨也跟進退出，貝東塔將面臨少數執政局面（泰國國會共5百席）。

泰國蘭實大學政治學者波東分析，若形成少數政府，恐讓貝東塔的地位岌岌可危，對於執政黨最有利的方式是貝東塔下台，由為泰黨具有一定聲量的前司法部長尼迪西里接任總理，且泰自豪黨還可能重新加入執政聯盟。若貝東塔很堅持不下台，恐面對父親、前總理塔克辛面對民眾抗議、倉促下台的後塵。

改選對皇室不利

波東也說，在總理辭職還是可解決政治僵局的選項時，長期影響泰國政局的軍方不會輕舉妄動（例如發動政變）；泰國東方大學政法學院副院長辛巴托則說，由於擔心反對黨、對皇室不太友善的人民黨在選舉中崛起（目前是國會最大黨、有143席，但其他保皇黨不願與其合作），內閣解散是最不可能的選項。

外交家》提到，此事不只影響泰國與柬埔寨的關係，更關乎泰國的政局穩定，人民黨已有許多支持者都呼籲貝東塔出賣國家利益，要求她下台，而泰國軍方與王是對於政局有莫大的影響力，各界都相當關注泰國的下一步。

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總理 泰國 內閣

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