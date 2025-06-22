快訊

川普參戰伊朗政權恐垮台？紐時揭以伊戰爭4套發展劇本

校長之子／求學只求60分 中山女高校長大四兒擁10家店

總冠軍賽最迷人的Game7！七大面向看溜馬如何逆襲登頂

川普參戰伊朗政權恐垮台？紐時揭以伊戰爭4套發展劇本

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。目前尚未有消息是何種戰機攻擊，不過日前美國將B-2戰略轟炸機調動至關島引發關注。圖／路透
美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。目前尚未有消息是何種戰機攻擊，不過日前美國將B-2戰略轟炸機調動至關島引發關注。圖／路透

美國總統川普於當地時間21日派美軍打擊伊朗核設施，標誌美國正式插手以伊衝突，中東局勢進入更危險的階段。紐約時報報導，如今美國參戰，接下來可能出現4種發展劇本，分別為伊朗重啟核談判、出於報復心理加大核活動、以伊衝突擴大且失控，以及伊朗政權垮台。

伊朗重回談判桌

以色列6月13日發動突襲之前，伊朗與美國曾進行核談判。當時伊朗正快速生產接近核武門檻的濃縮燃料，但德黑蘭希望通過核談判換取解除部分經濟制裁。不過，以軍突襲後，美伊談判破局。

然而，伊朗仍示意願意對話，即使福爾多遭轟炸，也不代表談判的可能性完全消失。但至今，川普並未釋出太多誘因，並在以伊衝突後一度呼籲伊朗「無條件投降」。

伊朗加大發展核活動

各界現在都聚焦福爾多濃縮廠，但伊朗可能另有美國與以色列未掌握的秘密核設施，專門用來製造武器。目前尚無公開證據證實此事，但若這些設施存在，美國空襲之後，伊朗可能會動用它們加速核計畫進程。

分析人士指出，經歷以色列空襲與多位核科學家遇害後，伊朗恐怕已經難在短期內製造出核武。然而，德黑蘭仍可能因遭遇美軍打擊，在報復心理下加強核活動。

以伊衝突擴大且失控

雖然伊朗先前對以色列的攻擊以飛彈與威脅為主，至今尚未攻擊駐中東美軍或美軍基地，也未對美國盟友如沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國發動襲擊。伊朗也未封鎖或阻礙荷莫茲海峽的油輪航運。

但是，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）20日表示，若美國選擇攻擊伊朗，伊朗保留報復的權利。

此外，伊朗在中東區域的代理勢力，包括葉門青年運動、黎巴嫩真主黨與伊拉克的親伊朗民兵，目前尚未加入戰鬥。儘管這些勢力過去兩年已遭嚴重削弱，但他們仍可能投入戰局。

伊朗政權垮台

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）目前仍健在，就算他遭到暗殺，已牢牢掌權近五十年的宗教—軍事體制也未必因此崩解。

若戰事擴大，伊朗最具實力的軍事力量，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）可能接管政權，並建立一個較親西方的新政府，但更可能的情況是，一位比哈米尼更強硬的繼任者上台準備長期對抗。

若革命衛隊未能及時出手，部分分析人士擔心，伊朗可能陷入混亂或內戰，各派系為奪權爆發衝突。不過，他們普遍不看好伊朗自由派反對勢力的前景，這股力量已被政權長期打壓與削弱，難以掌控局勢。

延伸閱讀

川普違背2周承諾？美方轟炸伊朗福爾多濃縮廠

川普調動美軍B-2轟炸機可能目的曝光！專家：以軍1行動替美軍開路

路透：以色列不願等川普兩周 尋求迅速獨攻伊朗核設施

紐時爆料：伊朗最高領袖哈米尼指定潛在繼任者以防自己遇刺

相關新聞

黃循財上任總理後首訪中國 星學者：在各方尋求出路

新加坡總理黃循財今天啟程訪問中國，這是他上任總理以來首次訪中。學者指出，黃循財此行意在多方尋求出路，因新加坡高度倚賴全球...

星期人物／泰總理密電柬埔寨批自家司令 恐賠政治生涯

百年的邊界爭議，17分鐘通話內容外洩，10個月的總理任期命懸一線，30年家族情誼隨風而逝。泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）正面臨政治生涯最嚴峻的考驗：聯合政府瀕臨崩解、軍方虎視眈眈，她會步上父親跟姑姑的後塵嗎？

川普參戰伊朗政權恐垮台？紐時揭以伊戰爭4套發展劇本

美國總統川普於當地時間21日派美軍打擊伊朗核設施，標誌美國正式插手以伊衝突，中東局勢進入更危險的階段。紐約時報報導，如今...

美國從中斡旋 白俄羅斯異議領袖意外獲釋

白俄羅斯遭監禁的反對派領導人季哈諾夫斯基今天出人意料獲釋，他同為白俄異議領袖的妻子季哈諾夫斯卡婭指出，是美國促成丈夫獲釋...

英下院 通過協助死亡法案

英國國會下院廿日以三一四票贊成、二九一票反對，三讀通過「協助死亡」合法化的法案，為此一英國一個世代以來的最大社會變革鋪路...

傳美要求防衛支出增至GDP 3.5% 日取消7月2+2會談

英國金融時報廿日引述消息人士報導，在美國國防部次長柯伯吉要日本將防衛支出從原先要求的國內生產毛額（GDP）占比百分之三增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。