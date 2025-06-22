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黃循財上任總理後首訪中國 星學者：在各方尋求出路

中央社／ 新加坡22日專電
新加坡總理黃循財。法新社
新加坡總理黃循財。法新社

新加坡總理黃循財今天啟程訪問中國，這是他上任總理以來首次訪中。學者指出，黃循財此行意在多方尋求出路，因新加坡高度倚賴全球經濟的開放性，在與美國協商談判的同時，也會尋求與中國合作。

新加坡與中國於2023年將雙邊關係升級為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」，而今年適逢兩國建交35週年。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎接受中央社訪問時表示，黃循財此行可視為在多方尋求出路，新加坡倚賴全球資本、服務與商品的自由流動，美中皆為關鍵節點，因此在與美方談判的同時，也會與中方推進合作。

他說，不過，可以觀察到黃循財日前接受中國媒體訪問時談及大型開發計畫，其或許意識到目前中國經濟可能難以消化更多大型計畫，因此進一步經濟合作空間恐有限。

莊嘉穎表示，黃循財強調鞏固國際規則與秩序、在現有基礎上進行必要調整，或可視為對維持當前國際秩序的呼籲，然而，儘管中國國家主席習近平也曾發表類似說法，雙方實際上是否在追求相同目標還有待觀察。

他表示，新加坡是現有國際秩序的受益者之一，在美國有意大幅度改變之際，自然希望中國等其他大國能協助維持現狀。然而，中國是否也認為現有秩序對自身有利就較難說。

從經濟面來看，莊嘉穎指出，新加坡吸引大量來自美國、日本等地的投資與服務，並將這些資源在本地整合加工或轉化為區域性服務後，再透過貿易輸出至中國、東南亞等地。當前美國對他國祭出關稅、中國經濟動能放緩，對新加坡長期仰賴全球貿易自由流動的經濟模式帶來干擾，黃循財此行是在這樣的變局中尋求出路。

新加坡聯合早報報導，黃循財此次訪中，將與習近平等高層人士會面。

黃循財於2023年擔任副總理時曾訪問中國，出席「中星雙邊合作聯合委員會」（JCBC）會議。他當時指出，JCBC會議正值全球經濟逆風、地緣政治不確定性升高與氣候變遷等挑戰背景下舉行，兩國在動盪中攜手合作尤為重要。雙方在鞏固傳統貿易投資合作基礎之餘，也拓展數位與綠色經濟等新興領域，推動在發展中融入永續解決方案。

黃循財 新加坡

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