台灣高層任觀察員參與美軍演 象徵合作關係深化

美軍聯合3個盟國空軍部隊在阿拉斯加舉行聯合演習，台灣空軍高層以觀察員身分受邀，引起台灣廣泛關注，許多人視此為台美未來國防合作可能更緊密的訊號。

香港「南華早報」報導，分析人士指出，此舉也顯示，儘管美國總統川普對區域盟友採取具交易性的做法，美方仍將堅守其安全承諾。

這場名為「紅旗阿拉斯加25-2」（Red Flag Alaska 25-2）的軍事演習從6月12日到27日舉行，是美國空軍每年規模最大的空中作戰演習之一，旨在強化與區域盟友之間的協同作戰能力，集結來自美國、日本、韓國、菲律賓及其他國家的1500名人員與70架軍機。

台灣並未參與此次演習，但空軍司令部飛訓部指揮官吳佳興少將以觀察員身分出席。

美軍經營的軍聞網站「國防視覺資訊發布服務單位」（Defense Visual Information Distribution Service,DVIDS）16日發出一張照片，可見吳佳興身穿西裝，與穿著軍服的高級軍官一同站在阿拉斯加愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）的兩架F-22匿蹤戰機與一架C-17運輸機前方。

吳佳興的影像曝光後，獲台灣各大媒體與社群媒體廣泛報導，引發關於台美軍事關係「不再遮掩」的評論，這一議題過去曾被視為過於敏感而不宜公開。

這張照片於16日發布，兩天後便從DVIDS網站上撤下，不過在美國太平洋空軍的社群媒體帳號上仍可看到。

觀察人士表示，這張照片在當時已充分發揮作用，傳遞出美國與台灣國防合作變得日益透明和常態化的訊息。

台灣國際戰略學會執行長羅慶生說：「這項公開之舉，顯然具有戰略意圖。此類公開過去需要五角大廈或國務院批准，因為經常會引起北京強烈反應。」

羅慶生指出，過去幾年美國公開涉及台灣軍事事務的資訊變得更加頻繁。上個月，曾任美國太平洋司令部作戰主任的退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）在國會聽證會上表示，約有500名美軍駐台協助訓練台灣軍隊。

羅慶生表示，披露這些資訊的目的在於「對抗中國脅迫，並警告北京勿輕舉妄動」。