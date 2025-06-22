因應歐洲安全威脅 傳德國今年底前擬增1.1萬軍事人員
德國「畫報」（Bild）今天引述政府消息人士的話報導，德國政府將在今年底前提供資金，新增約1萬1000名軍事人員，增幅約4%。
報導指出，這筆經費將用於在2025年底前新增1萬名軍人與1000名軍隊文職人員。此舉是今年預算規畫的一部分，預計下週由內閣通過。
報導說，新增的軍事人員將涵蓋陸、海、空軍及網路部隊。
德國國防部拒絕對此置評。
德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）本月稍早表示，根據北大西洋公約組織（NATO）最新人員與武器配置目標，德國需額外增加多達6萬兵力，以因應來自俄羅斯與日俱增的威脅。北約目前正在加強兵力部署。
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