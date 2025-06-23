星期人物／泰最年輕總理恐步長輩後塵 貝東塔通話外流陷危機

十個月總理任期命懸一線，泰國總理貝東塔正面臨政治生涯最嚴峻考驗：聯合政府瀕臨崩解、軍方虎視眈眈。她會步上長輩後塵嗎？

卅八歲的貝東塔是前總理塔信的女兒，盈拉是她姑姑，兄妹政權先後在二○○六和二○一四年遭軍方政變推翻，貝東塔是家族接班人。前年她在「為泰黨」大選失利後，仍獲黨內推舉為黨魁，去年八月並接替因違憲被解職的賽塔，獲泰王委任成為泰國史上最年輕總理。

在泰國政壇長期由保守男性主導背景下，貝東塔的年輕與活力格外突出。她在社群媒體擁有逾百萬追蹤，常分享與家人互動的生活照，展現親民形象。

十八日一段她與柬埔寨前總理洪森十五日的十七分鐘通話錄音外洩，引發軒然大波。她在通話中三度請求洪森「體諒」泰國政府承受的國內壓力。洪森表示理解與同情貝東塔處境，但他堅稱國家利益不能因私人情分而讓步。

貝東塔在通話中坦言，泰國政府面臨內部極大壓力，尤其是軍方不聽從政府。她還稱，泰國陸軍第二軍區司令普辛言論激進，根本是「瘋子」與「泰國政府敵人」，希望洪森別受他挑釁。她還說，普辛的言論只是為了自抬身價、破壞兩國關係，泰國政府仍希望維持與柬埔寨的和平關係。

通話內容被洪森公布後，引發泰國保守派與軍方強烈反彈，執政聯盟第二大黨「泰自豪黨」隨即宣布退出聯盟，使貝東塔在國會下院五百席中僅剩二五五席的微弱優勢。執政聯盟中的「團結建國黨」等兩個小黨廿日討論後並未做出退出聯合政府的決議，而是要黨魁先跟貝東塔談談。

貝東塔十九日公開致歉，廿日並赴泰柬邊境勞軍。泰媒報導稱，她恐在數周內被迫辭職或面臨不信任投票。

洪森洩露錄音的動機並非單純出賣。泰國和東南亞媒體咸認為他炒短線，替接任總理的兒子洪馬內護盤，對軍方也有交代，並乘機離間泰國軍方與塔信家族，不惜賠上柬泰關係的長期發展。

貝東塔政府接下來面臨三種可能結局。其一，數周內她可能被迫辭職或解散國會，提前舉行大選。其二，她可能透過內閣改組或與其他小黨結盟，勉強維持少數政府。其三，若危機持續發酵，軍方恐以恢復秩序為由介入。屆時貝東塔書寫的泰國政治新篇章將戛然而止。