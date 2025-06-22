傳美要求防衛支出增至GDP 3.5% 日取消7月2+2會談

英國金融時報廿日引述消息人士報導，在美國國防部次長柯伯吉要日本將防衛支出從原先要求的國內生產毛額（GDP）占比百分之三增至百分之三點五後，日本已取消與美國舉行的定期高層會面。

美國國務卿魯比歐和國防部長赫塞斯原定七月一日在華府與日本外務大臣岩屋毅和防衛大臣中谷元進行年度2+2外交、國防安全會談。

日媒共同社廿一日報導說，日本政府已揭櫫在二○二七年度將防衛支出占比調高至百分之二的目標，若進一步增至百分之三點五，預料日方將難以確保經費來源，恐因此淪為美日關係出現新摩擦的主因。

一位匿名美國官員對該報證實，日本已「延後」這次會談，但早在幾周前就做出此一決定。該官員並未詳述會談延後的原因。一位知情人士則說，聽說日本的確已取消會談。

對此，美國國務院發言人布魯斯在例行記者會中不予置評，五角大廈及日本駐美大使館也尚未置評。

美國領導的北約（NATO）預定自廿四日至廿六日在荷蘭海牙召開。外界認為，屆時川普會又一次要求北約的歐洲盟邦，將國防支出占比增至GDP的百分之五。

該報導說，相關要求是近幾周由美國國防部排名第三的高官柯伯吉提出。他日前也對拜登政府敲定、由美方提供澳洲核動力潛艦的計畫展開檢討，因此惹惱美國另一個印太關鍵盟友澳洲。

柯伯吉三月在聯邦參院軍委會的人事聽證會中，才主張日本防衛支出應增至百分之三。赫塞斯五月出席新加坡香格里拉對話時，也以來自中國大陸及北韓等的威脅為由，要求日本等美國印太盟邦及夥伴調高國防支出。

該報導還說，兼任自民黨黨魁的日本首相石破茂決定取消此次2+2會談，也與日本七月廿日即將舉行的參議院改選有關。外界大多預料，執政的自民黨席次將減少。