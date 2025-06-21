泰柬總理對話外流引民怨 泰執政黨高層：貝東塔不會辭總理或解散國會
泰國總理貝東塔關於與柬埔寨邊境衝突的爭議性對話內容曝光，引發民眾怒火和政治危機。但執政黨為泰黨官員今天透露，貝東塔不會辭職，也不會解散國會。
泰柬兩國軍人5月28日在邊境發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，而泰國軍方對於談判的態度強硬。根據外流錄音檔，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）本月15日與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）通話時卻自稱在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」說法，指涉對象包括1名泰國邊境部隊司令。
這段通話在泰國引起軒然大波，執政聯盟中第二大黨泰自豪黨（Bhumjaithai Party）退出聯合政府，最大在野黨人民黨（People's Party）也要求貝東塔解散國會提前改選。
不過路透社報導，現任泰國觀光暨體育部長的為泰黨（Pheu Thai Party）秘書長索拉翁（SorawongThienthong）今天在臉書（Facebook）發文表示：「總理已對我們清楚確認她將繼續履行職務，盡己所能解決國家當前面臨的各種危機。」
他還寫道：「（貝東塔）政府確認會繼續運作，不會辭職，不會解散國會。」
貝東塔昨天已前往泰柬邊境視察部隊，試圖穩定軍心。但前紅衫軍領袖宣布將上街抗議，目標是要貝東塔下台。
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