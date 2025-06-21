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川普第3度延遲抖音「不賣就禁」禁令 白宮：用90天達協議

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
圖為中國抖音海外版TikTok的商標。路透
圖為中國抖音海外版TikTok的商標。路透

美國總統川普十九日簽行政命令，再度延遲TikTok禁令九十天，這是川普第三度延遲禁令。白宮十九日說，川普之所以延遲禁令，是為了有時間讓抖音海外版TikTok轉由美企持有。

美國前總統拜登去年四月簽國會兩院通過的法案，限期TikTok母公司字節跳動在今年一月十九日前出售TikTok，否則必須下架。TikTok雖短暫停止服務，但川普上任後隨即簽行政命令，延遲禁令執行，TikTok也恢復服務。

川普當時提出合資計畫，讓美國持有百分之五十的TikTok股分，認為這樣即可拯救TikTok，讓TikTok得以在可靠的人手中繼續發展。川普說，他的構想是美國公司與TikTok的持有人合資，讓美國持有五成的所有權。

川普政府一度接近成功，讓TikTok轉由美企持有，因此川普四月再度延遲禁令，但相關計畫隨著川普宣布對等關稅政策、美中貿易戰開打而破局。

川普此次延遲達九十天，將至九月十七日。白宮十九日召開記者會，有媒體提問這次延遲和先前有何不同？白宮新聞祕書李維特說，九十天代表有更多時間來達成協議。

李維特還說，川普承諾要讓TikTok繼續運作，尤其TikTok在美國非常受歡迎，有上億名美國用戶，但川普也希望在TikTok上保護美國人的個資隱私，而川普相信能同時做到這兩件事，這也是為何川普延遲執行禁令，希望能在這段時間達成協議。

隱私 美國 白宮 拜登 抖音 川普 對等關稅 字節跳動 個資 TikTok

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