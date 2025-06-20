駐日代表李逸洋訪茨城縣 攜手知事出席「台灣花祭」

駐日代表李逸洋今天受邀出席「日台共榮首長聯盟」茨城縣分部主辦的茨城縣內地方首長意見交換會，以及「台灣花祭交流會」。他致詞時表示，「台日目前在經貿、半導體、觀光、體育、國會及地方政府等領域交流可說是達到史上最佳狀態。」

駐日代表處新聞稿表示，李逸洋指出，「盼與茨城縣地方首長合作，促進台灣與茨城縣持續交流，打造共同學習、成長並活化地方發展的互利共榮關係。」

李逸洋進一步表示，「每當面臨地震、颱風及傳染病等災害時，台日都相互協助，這種深厚情誼在國際社會相當罕見。去年花蓮強震發生後，茨城縣的地方政府提供許多捐款協助，藉此機會再度表達謝意。」

他指出，地方政府首長積極推動交流對於台日地方交流貢獻卓著。例如去年與茨城縣那珂市締結為友誼市的台南市將一條新設道路命名為「那珂街」；茨城縣內各地方政府也多次赴台考察，相信這對制定政策有所助益。

李逸洋並提及台灣與茨城縣在農業領域交流頻繁，例如茨城縣產的水梨、哈密瓜等品質優良，在台灣頗受歡迎；台灣則對日出口鳳梨、香蕉等，日本是台灣水果外銷的最重要市場。

李逸洋也言及茨城縣內許多中小學校營養午餐供應台灣水果，相信這有助於增進相互理解。

茨城縣知事大井川和彥致詞表示，「茨城機場與台灣有定期航班，今後將持續推動茨城縣與台灣在觀光、文化及產業等領域交流。」

農業部政務次長胡忠一表示，盼透過正在茨城縣石岡市辦理的「台灣花祭」活動，推廣台灣花卉。

茨城花卉公園首度舉辦茨城玫瑰與台灣花卉合作的「台灣花祭」，推廣台灣飲食文化、農產品魅力，自5月31日至6月29日舉行。