捷克漢學家創智庫「解析中國」 歐洲最懂中共國家

捷克漢學家馬定和10年前創立智庫「解析中國」，提升捷克社會對中國的認識，甚至影響政府對中政策走向。馬定和說：「如今我敢說，捷克是全歐洲對中共政權了解最多、也是最具批判精神的國家之一。同時對台灣與兩岸關係的複雜性也有更深入的理解。」

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）創辦人兼總監馬定和（Martin Hála）長期透過研究與倡議，讓捷克社會認知到中國的影響力，甚至間接影響捷克政府對中政策走向，在6月初獲得捷克外交部頒發的「外交功績勳章」（Medal for Merit in Diplomacy）。

●曾在亞洲生活近20年 理解中國崛起對世界影響

馬定和接受中央社專訪時分享，他曾在東亞、南亞和東南亞生活與工作近20年，那段經歷讓他深刻地理解「中國崛起」對世界帶來正面與負面的深遠影響。

他說：「那段時光是我人生中最美好的歲月。我鼓勵每個人都應該試著到海外生活一段時間，最好是去工作，因為這會帶給你與單純旅行完全不同的視角。這會挑戰你的觀念與偏見，帶來全新的觀點，並且真正拓展你的眼界。」

談起對中國議題的好奇心，馬定和分享，許多歐洲人將中國或中華文化視為大陸另一端的偉大文明，「人們總會想知道遠方是什麼」。

馬定和說：「稍微誇張一點地說，我覺得每個人內心深處都想成為一位『漢學家』，就如每個人都曾偷偷想過成為搖滾巨星一樣。只有少數幸運兒才能真正實現。」

他表示，過去許多人對中國抱持「東方主義式」態度，認為中國是一個神秘難懂的國度，因為他們使用難以理解的語言和文字，且思維方式完全也與其他人不同，因此乾脆不去理解。

馬定和直指：「這也是中共能時常向外界輸送荒謬無稽宣傳的原因之一。人們往往願意相信中國的說法，反而不會輕易相信其他人或類似的言論。」

●「解析中國」誕生 回應政府親中政策危機

2016年，專門研究中國議題的智庫「解析中國」成立。馬定和坦言，此計畫是在「危機中誕生」，因應捷克前總統齊曼（Miloš Zeman）在2013年上任後推動對中國關係的「重啟」。

他說，當時捷克幾乎毫無保留地對中共敞開大門，期待從中獲得經濟利益，主要是投資。然而，這些政策卻由缺乏經驗、對中國一無所知的人物負責。

馬定和表示，他與查理大學漢學系同事認為，有責任為當時極度缺乏資訊的公共討論，帶來基於事實的分析與評論。於是，他們與主流媒體密切合作，向公眾解釋齊曼親北京政策所帶來的風險。

他說：「中國是個極其複雜的議題，你不可能期望僅憑一兩篇精彩文章就能向非專業讀者解釋清楚。你需要長期耕耘，耐心地透過一個個議題，用大眾能理解的方式闡釋。」

於是「解析中國」花費數年時間，撰寫近2000篇文章，馬定和與團隊也經常參加電視、廣播的訪談節目或各種公開活動，提升大眾對中國的認知。

「解析中國」甚至讓捷克政府重新評估對中政策，馬定和說：「我們能夠預測重大事件，例如當年主導齊曼對中政策的中國企業華信能源（CEFC）的倒台。我們因此贏得政策制定者的信任，最終促成今天捷克與中國及台灣之間關係的變化。」

●智庫促捷克了解中共 遭中方施壓反激社會支持

馬定和說：「如今我敢說，捷克是全歐洲對中共政權了解最多、也是最具批判精神的國家之一。同時對台灣與兩岸關係的複雜性也有更深入的理解。」

不過，成立智庫後面臨各種壓力，他表示，包括中國與本地機構的法律威脅，也曾遭捷克高層政治人物的公開抨擊。甚至有在中國獲利的大型捷克企業，試圖秘密設立一個「反解析中國」的智庫，企圖削弱他們的影響力。

馬定和說：「但這些攻擊最終全都失敗了，反而讓我們變得更強大，因為這些事件激起社會各界對我們的支持。」

對於想投入中國研究的年輕學者或記者，馬定和給予簡單真誠的建議：「去做吧！準備好偶爾會『流點血』，但絕對值得。」