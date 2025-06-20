翁山蘇姬監禁下過80歲生日 兒子全球募逾8萬則祝福
遭罷黜的緬甸民主領袖翁山蘇姬昨天在軍政府監禁下度過80歲生日，其子阿里斯為她在全球募得逾8萬支祝福影片。翁山蘇姬因多項罪名遭判的刑期，恐使她餘生都無法獲釋。
法新社報導，緬甸民主轉型十年期間的精神領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），在緬甸從軍事統治邁向改革開放後成為實質領導人。
但是緬甸軍方2021年發動政變奪回權力後，她就一直遭到監禁，罪名從貪汙到違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，不一而足，目前她正在服長達27年徒刑。
人在英國的翁山蘇姬之子阿里斯（Kim Aris）表示：「此時此刻很難慶祝。這樣的日子持續已久，我們早就學會忍耐。」
他在翁山蘇姬80歲生日前8天跑了80公里，並且向全球徵集影片，一共為母親募集到超過8萬則祝福訊息。
然而被軟禁在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）的翁山蘇姬無法看到這些祝壽影片。
阿里斯說，自翁山蘇姬遭到監禁以來，他只在兩年前透過書信收到一次來自母親的訊息。
阿里斯擔心翁山蘇姬在心臟、骨頭和牙齦方面的問題沒有獲得治療，「我們對她的處境一無所知」。
緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）昨天深夜告訴法新社，翁山蘇姬「身體狀況良好」，不過他沒有就此提供任何進一步細節。
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