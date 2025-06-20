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泰柬總理對話外流引爆民怨 貝東塔急赴邊境視察部隊

中央社／ 曼谷20日專電
貝東塔今天前往泰柬邊境視察部隊，穩定軍心。 歐新社
貝東塔今天前往泰柬邊境視察部隊，穩定軍心。 歐新社

泰國總理貝東塔與柬埔寨前總理洪森關於兩國邊境的對話錄音外流，憤怒的泰國民眾要求貝東塔辭職下台。貝東塔今天前往泰柬邊境視察部隊，穩定軍心，不過前紅衫軍領袖宣布將上街抗議，目標是要貝東塔下台。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在上週末針對邊境爭議進行談判，但僵局似無緩和跡象。

柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）與泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的一段通話錄音被洩露到網路上，在這段外流錄音片段中，貝東塔稱呼洪森「叔叔」，她對洪森表示，她在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」的說法，這些「對立面」的人只是想耍帥。她所稱的對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

洪森和貝東塔的父親、泰國前總理塔信（ThaksinShinawatra）關係良好，洪森是柬埔寨現任總理洪馬內（Hun Manet）的父親，塔信和洪森雖都已是前總理，但各自活躍在泰國和柬埔寨政壇。

這段錄音在泰國國內引起軒然大波，執政聯盟中的第二大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）退出聯合政府，泰自豪黨所屬的所有部長向總理遞交辭呈；在野黨第一大黨人民黨（People's Party）則呼籲貝東塔解散眾議院，人民黨已經準備好面對大選。

為了滅火，貝東塔昨天早上舉行記者會向泰國民眾道歉。她表示，泰國沒有時間內鬥，必須保護國家主權，政府會在各方面支持軍方。不過對於泰自豪黨退出執政聯盟，她沒有發表意見。

貝東塔今天下午更親赴泰柬邊境的烏汶府（UbonRatchathani），視察泰國民眾自發組成的村自衛隊，並發送慰問禮包給自衛隊的成員，接著在多名陸軍將領的陪同下赴蘇拉納瑞特遣部隊（Suranaree TaskForce）的基地慰問軍人，希望進一步降低政治壓力。

陪同貝東塔的將領包括陸軍第二軍區指揮官普辛（Boonsin Padklang），普辛就是貝東塔錄音中所提到的「對立面」軍人。

貝東塔感謝普辛與所有軍官士兵長期堅守防線，捍衛人民、國家及主權，她承諾政府會全力支持軍隊，大家必須共同守護泰國這塊土地，凡是軍隊需要政府協助的地方，政府都會全力配合。

儘管如此，過去曾經支持塔信的前紅衫軍領袖賈圖朋（Jatuporn Promphan）今天宣布要在28日舉行大規模街頭抗議，目標是要貝東塔辭職下台。

在泰自豪黨退出執政聯盟後，目前沒有其他黨派表示要退出聯盟，為泰黨（Pheu Thai）領軍的執政聯盟在500席眾議員中仍有過半席次的261席，但執政聯盟的穩定度已備受質疑。

軍人 總理 洪森 泰國 柬埔寨

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