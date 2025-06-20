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像走自家廚房！挺巴人士闖英空軍最大基地 囂張噴漆毀2軍機
英國廣播公司（BBC）20日報導，2名支持巴勒斯坦的人士，悄悄潛入英國空軍最大的「布萊茲諾頓」（RAF Brize Norton）基地，並在2架軍機上噴紅色油漆。
倡議團體「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）20日上午放在網路上的影片顯示，2名支持巴勒斯坦的人士在沒人察覺下，於該基地內做出前述舉動。
英國國防部強力譴責此一蓄意破壞英國空軍公物的行為，並正與英國警方密切合作進行調查。
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