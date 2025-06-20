法國議員致函要求正名友台小組 盼升格深化台法關係

法國媒體「字母」揭露，8位國民議會成員聯合致函國民議會議長布勞恩－皮維，呼籲將友台小組從原本的研究小組層級升格為與其他國家一樣的友好小組，盼透過小組「正名」，進一步深化台法關係。

法國專門報導政經情報的媒體「字母」（LaLettre）（過去名為字母A）19日揭露，8位國民議會成員聯合致函國民議會議長布勞恩－皮維（Yael Braun-Pivet），呼籲將國民議會友台小組的正式層級，從原來的台灣經濟國際研究小組，升級為台灣友好小組，以深化法台關係，並將工作小組提升至與其他國家相同的行政層級。

「字母」報導，儘管北京當局對台灣過去幾年來的文攻武嚇不斷升溫，國民議會議員仍希望讓台法關係再升一等。

儘管中文簡稱都是「友台小組」，但該小組現行正式名稱為「法國與台灣經濟擴展相關議題國際研究小組」。

不過，顯然兩國間交流議題包括政治、經濟、科技、安全、教育、文化等各領域，研究小組所涉面向遠超過經濟範疇，友台小組成員包含國會不同委員會，人數也呈上升趨勢。

報導指出，4月初中國政府又再度對台灣進行軍演並模擬封鎖。「法國參議院與國民議會友台小組的活動，都遭到中國駐巴黎大使館的嚴密監控」，且該大使館也經常對法國議員訪台表達反對。

「字母」獨家取得這封由前研究小組主席博多黑（Eric Bothorel）18日致函議長布勞恩－皮維的內容。

信件中，長年堅定挺台對抗中國壓迫的博多黑，與同僚梅茲多夫（Nicolas Metzdorf）、外交委員會副主席聖珀（Laetitia Saint-Paul）、樂格佩（Constance LeGrip）等8位議員共同要求在下個會期開始，就將現在的研究小組升格成友誼小組。

在國民議會內規上，友誼小組須符合3項條件。第一，該國家必須有實質運作的國會；第二，必須要與法國有外交關係；第三，必須要是聯合國會員國。

連署議員在信件指出，台灣立法院「多黨派已成常態」，且自1994年起，法國與台灣就已建立關係，「日益頻繁的政治對話，以及軍事和貿易關係的發展」。

關於最後一點，議員表示，「不要忘記，中華民國，也就是台灣，直到1971年10月都是聯合國會員，甚至是安理會成員」。

「無論如何，辦公廳在部分條件符合時也接受過例外，例如直到2002年才加入聯合國的瑞士，或是法國-魁北克友誼小組」。

此外，辦公廳去年也接受了極左政黨不屈法國（LFI）的二度申請，成立法國-巴勒斯坦友誼小組，儘管聯合國安理會之前再次否決了巴勒斯坦加入。

「我們願意相信，這個將研究小組轉為友好小組的請求，也能受到來自辦公廳的同樣支持」。

博多黑昨天在社群媒體X上寫道：「在如今地緣政治特別混亂的時刻，對民主台灣的支持尤為關鍵。該是研究小組轉為友誼小組的時候了」。

一個外交消息來源告訴中央社，國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）今年2月就已經針對這件事向議長布勞恩－皮維提出訴求，多任友台小組主席都把友台小組升格一事當作目標。

議長當時表示，會委請辦公廳專門研議友誼小組的代表團進行研處，目前尚無回覆。博多黑則聯手議員再次致函敦促，希望提醒辦公廳注意。「透過這次正名，能把台灣提升至和其他國家平等的地位，也就是地位提升」。