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菲律賓海軍攔截可疑漁船 查獲1.5噸可疑安毒

中央社／ 馬尼拉20日專電

菲律賓海軍今天根據緝毒署情報，在呂宋島西岸外海攔截一艘漁船，查獲重達1.5噸的可疑安非他命，數量為海軍緝毒史上單次最多；船上數名菲律賓漁民和1名外國人遭到逮捕。

菲律賓北呂宋海軍司令部司令戴沙貢（Edward IkeDe Sagon）中午在海軍總部舉行記者會宣布，今天凌晨1時30分左右，海軍出動3艘炮艇，在三描禮士省（Zambales）離岸約50至60海里處，攔截到1艘可疑菲律賓漁船。

士兵們登船臨檢後，查獲重達1.5噸的可疑安非他命，若確為安非他命，市價約100億披索（約新台幣52億元）。

戴沙貢說，這是海軍與菲律賓緝毒署（PDEA）合作緝毒取得的成果，查獲的毒品數量也是海軍參與緝毒以來的單次最多。

他表示，有不明船隻在海上把毒品交給這艘漁船，但士兵們抵達時，負責運送的船隻已經離去。

戴沙貢根據初步報告說，漁船上有大約4名菲律賓漁民，以及1名外國人，但這名外國人未帶身分證明，國籍與姓名尚待確認。

他補充，菲律賓漁民普遍貧窮，很容易受到不肖外國人利用。

這艘漁船正被拖回蘇比克（Subic）海軍基地，執法人員屆時將對漁船上的嫌犯進行詳細訊問。

自從今年5月下旬以來，菲律賓漁民已多次在海上或岸邊發現可疑毒品，有些包在大型塑膠袋中，有些則是分裝在小茶袋裡，地點都是在呂宋島北岸和西岸的海上或是沿岸，累計重量已超過1噸。

呂宋島北岸靠近巴士海峽，西岸則與南海毗鄰。

菲律賓緝毒署稍早前曾說，這些毒品的背後犯罪集團，是由香港14K、大圈、新義安、和勝和等幫派以及台灣竹聯幫組成的「三哥」聯盟。

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菲律賓 海軍司令部 毒品

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