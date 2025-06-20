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美太平洋艦隊司令：台灣納入嚇阻任務 防範中國威脅

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）日前表示，台灣被納入太平洋艦隊的「嚇阻任務」範圍內。

柯勒17日在戰略暨國際研究中心（CSIS）第15屆南海會議上發表主題演說時指出，中國正打造一支全球規模的海軍，且似乎有意在其區域外展開海上行動。他補充說，北京也在加強對入侵或封鎖台灣的演練。

柯勒表示，美國太平洋艦隊的任務是與美國在西太平洋的盟友與夥伴密切合作，嚇阻侵略行動，並在必要時於戰鬥中取勝。他說：「這項嚇阻任務適用於整個區域，包括南海與台灣。」

柯勒指出，中國正尋求區域霸權，在南海部署更多軍力，並採取日益具侵略性的戰術。他表示，中國人民解放軍海軍持續演練對台施加影響的能力，並認為中國藉由這些海上力量向台灣施壓，企圖迫使台灣接受統一。

他也提到，目前有兩個航空母艦打擊群正在太平洋執行任務。「尼米茲號」（USS Nimitz）打擊群近幾個月來一直在南海及周邊地區執行任務，而「喬治華盛頓號」（USS George Washington）則在西太平洋巡邏。

此外，「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲突擊艦正航向日本佐世保海軍基地的新母港，而「美利堅號」（USS America）則正準備參加在澳洲近海舉行的美澳雙邊軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）。

柯勒承認中國海軍迅速擴張，表示北京很可能意圖將軍事力量延伸到第一島鏈與第二島鏈之外。他警告，中國正打造一支具備全球規模作戰能力的海軍，並似乎有意在中東等遠離本國海域的地區執行任務。

智庫日本國際問題研究所（JIIA）主任研究員小谷哲男表示，日本正推動「單一戰區」概念，將東亞4大衝突點視為一項重大挑戰，以促使盟國共同應對。

他強調，如果沒有台灣的參與，印太地區國家無法確保台灣海峽以及東海和南海的和平與穩定。然而，在「一個中國」政策下，各國在與台灣進行軍事合作時面臨困難。

小谷哲男敦促應邀請台灣以觀察員身分參加「肩並肩演習」（Exercise Balikatan）、環太平洋軍事演習（RIMPAC）及其他聯合軍演，以便區域軍隊能與台灣軍方交流。

海軍 日本 南海

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