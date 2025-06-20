英國皇家海軍巡邏艦航經台海 強調符合國際法

犯下駭人聽聞的連續下藥性侵案的中國留學生鄒鎮豪，在英國法院判決28項指控有罪後，6月19日將鄒鎮豪判處終身監禁，且至少服刑滿24年才有機會申請假釋。來自中國廣東的鄒鎮豪，於英國留學期間多次在倫敦、中國兩地犯下多起下藥性侵案，已確定身份的受害女性有10人，但警方調查認為可能還有超過50人以上的受害者。鄒鎮豪於法庭上甚至提出願意被化學閹割，以換取降低刑期，但法官認為鄒鎮豪並無悔意，是精心設計這些性犯罪、擅於操弄他人，不僅本身具有極大危害，對他人也造成毀滅性的傷害。

2025-06-20 13:12