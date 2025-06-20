德國聯合執政協議提台灣 前國會議員揭露爭取過程

「即使只有兩行，能讓台灣寫進聯合執政協議，已是一場硬仗。」德國社民黨籍前國會議員、德台協會副主席貝克18日在社民黨主辦的線上座談中表示，執政兩黨在最新施政藍圖中寫入台灣，是在篇幅與內容高度受限下成功爭取的成果，意義非凡。

這場以「中國政策重啟？我們如何處理與中國及台灣的關係」為題的線上座談，由社民黨（SPD）國際政策工作小組主辦，邀集貝克（Holger Becker）、墨卡托中國研究中心（MERICS）專家德林豪森（KatjaDrinhausen）、特拉維夫大學研究員孔鵬飛（FredericKrumbein）對談，與會者多為社民黨成員。

根據今年4月公布的聯合執政協議「對德國負責」中明確寫道，「德國在一中政策基礎上，將持續發展與台灣的關係。對台灣現狀的任何改變，只能以和平且雙方同意的方式進行。」

貝克指出，這段文字雖短，卻來之不易，是經歷多輪幕後協調與折衝後才得以納入。「當初撰寫協議時，我們在時間與篇幅上都受到非常嚴格的限制，因此能夠寫進台灣，本身就是突破。」

聯合執政協議由社民黨與中間偏右的基民盟／基社盟（CDU／CSU）協商形成，涵蓋外交、經濟、社會與能源等施政藍圖，對德國新政府未來四年對內與對外政策具高度指導與政治承諾意義。

談及協議中提及的「現狀」，貝克認為，雖然這在外交語境中可能不夠理想，但在當前地緣政治背景下，仍是「各種不理想選項中最可接受的」。他進一步強調，台灣不應只是中國政策的附屬議題，更應在德國對外政策中被「獨立看見」。

他補充，德國與台灣關係充滿多面向挑戰，無論在聯合協議中，或在政府與國會日常對外行動中，「如何在與中國的關係中取得平衡，幾乎每天都需要重新衡量與判斷。」身為德台協會副主席的貝克表示，德台協會的責任是讓台灣的聲音，能夠在德國政治中被看見、被說出來。

有關聯合執政協議中涉中內容，德林豪森分析指出，這份協議延續了前任政府於2023年發布的「中國戰略」方針，顯示現任政府有意鞏固跨部會對中國政策的「最小共識」，並持續將對中戰略題納入涵蓋外交、貿易、出口管制，並擴及研究與經濟安全的整體治理架構。

德林豪森強調，聯合協議在某種程度上延續這項結構性調整，反映德國正努力在維持與中台交流的同時，更加系統性的評估中國可能帶來的政治與經濟風險。