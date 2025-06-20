共同社：日本海上自衛隊護衛艦「高波」12日通過台灣海峽

中共解放軍一架殲-15戰機數天前在太平洋上空危險飛近一架日本海自巡邏機，共同社20日引述日本外交消息人士報導，日本海上自衛隊護衛艦「高波」上周穿越台灣海峽。這是海自艦艇第三次確認通過台海，前兩次分別在2024年9月與今年2月，目的顯然是警告中國大陸。

日本政府尚未正式承認海自艦艇前兩次通過台海；「高波」為日本海上自衛隊「高波級」護衛艦首艦，共同社英文版稱之為驅逐艦。

消息人士稱，「高波」12日從東海進入台灣海峽，向南航行了10多個小時，隨後駛向菲律賓呂宋島附近海域，整段航程均在中共解放軍的追蹤和監視之下。

「高波」14日與菲律賓海軍在南海進行「海上合作行動」（Maritime Cooperative Activity）聯合演習。當時，1艘解放軍艦艇位於「高波」18海里外，另1艘解放軍艦艇則是在30海里外跟監。

日本政府一向避免派遣海自艦艇穿越台灣海峽，以免刺激中國大陸。但隨著北京態度日益強硬，東京已改變立場，與美國等盟國一道主張在其所認定的國際水域行使航行自由權。

根據此前新聞，共軍航艦遼寧號與山東號日前雙雙突出第二島鏈，遠至日本領土最東端的南鳥島附近，日方指控山東艦起飛的殲-15戰機接近日本海自的P-3C巡邏機，雙方飛機最近時距離約為45公尺。日本官房長官林芳正12日在記者會上表示，外務事務次官已向大陸駐日大使表示嚴重關切。

大陸駐日使館同一天深夜表示，共軍航艦編隊赴西太平洋海域訓練不針對特定國家和目標，「日方自衛隊飛機闖入中方艦隊訓練區域，嚴重干擾中方正常訓練活動，中方依法依規進行專業、規範的現場處置」。