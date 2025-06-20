日本自衛隊船艦3度通過台海 日媒：反制共機挑釁
日本媒體報導，日本海上自衛隊護衛艦「高波號」本月12日經過台灣海峽，很可能意在反制中國戰機挑釁行徑。
「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這是日本海上自衛隊船艦繼去年9月和今年2月後，第3度穿越台海。
高波號本月12日通過台海，參與14日與菲律賓海軍在南海的聯合演習。
日本防衛省本月11日表示，中國戰鬥機本月7日與8日在太平洋公海上空，異常接近海上自衛隊的巡邏機，最近距離約45公尺。日方的巡邏機當時正在警戒監視中國航空母艦山東艦。
日經亞洲報導指出，高波號之後航經台海，很可能意在反制中國戰機挑釁行徑。
台灣的外交部昨天證實，英國皇家海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）曾於18日穿越台海。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言