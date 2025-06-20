日本自衛隊船艦3度通過台海 日媒：反制共機挑釁

本文為駐韓記者楊虔豪的南韓觀察手記。隨著時間的演進，南韓政治看待台灣的態度也有所變化，從過去的漠不關心，到現在成為熱門話題。南韓的政治人物與政府高層，對台灣的觀感如何改變？

2025-06-20 09:56