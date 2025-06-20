快訊

「饅頭媽」台中店面遭黑色賓士車撞...駕駛逃逸 她曝事前遭恐嚇

呂秋遠私生子的生母 今受「作家H」委任出庭打誹謗官司

台灣寶可夢中心開賣116種寶可夢新品！再送「夏日游泳圈」、抽全套組合驚動網友

日本自衛隊船艦3度通過台海 日媒：反制共機挑釁

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本媒體報導，日本海上自衛隊護衛艦「高波號」本月12日經過台灣海峽，很可能意在反制中國戰機挑釁行徑。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這是日本海上自衛隊船艦繼去年9月和今年2月後，第3度穿越台海

高波號本月12日通過台海，參與14日與菲律賓海軍在南海的聯合演習。

日本防衛省本月11日表示，中國戰鬥機本月7日與8日在太平洋公海上空，異常接近海上自衛隊的巡邏機，最近距離約45公尺。日方的巡邏機當時正在警戒監視中國航空母艦山東艦。

日經亞洲報導指出，高波號之後航經台海，很可能意在反制中國戰機挑釁行徑。

台灣的外交部昨天證實，英國皇家海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）曾於18日穿越台海。

自衛隊 日本 台海

延伸閱讀

日股三優勢 法人喊買

日本丸森扶輪社參訪交流 新北淡水竹圍國小熱情迎賓

25共機、7共艦出海！擾台頻次再增加 軍方戒備監控

25共機進入台海周遭 19架次逾越海峽中線

相關新聞

共同社：日本海上自衛隊護衛艦「高波」12日通過台灣海峽

中共解放軍一架殲-15戰機數天前在太平洋上空危險飛近一架日本海自巡邏機，共同社20日引述日本外交消息人士報導，日本海上自...

從冷漠到關切，南韓總統為何注意台灣問題？

本文為駐韓記者楊虔豪的南韓觀察手記。隨著時間的演進，南韓政治看待台灣的態度也有所變化，從過去的漠不關心，到現在成為熱門話題。南韓的政治人物與政府高層，對台灣的觀感如何改變？

洛杉磯暴動墨西哥國旗為何成標誌？卻也給川普好藉口

洛杉磯近來反對突襲移民的抗議活動，許多示威者揮舞墨西哥國旗，被川普政府貼上反美、外國入侵標籤，成為川普強力壓制的藉口之一。為什麼這些抗議者要高舉墨西哥國旗？

派兵援俄換來大量軍事科技 北韓進入戰略黃金年代

北韓派兵赴俄羅斯助戰，俄國提供軍事技術回報，讓北韓進入軍事戰略黃金時代。北韓自稱的新武器清單每周都在增加，包括人工智慧（AI）操控的攻擊無人機、擁有改良電子武器系統的戰車、配備超音速巡弋飛彈的新建海軍驅逐艦、新防空系統和空對空飛彈。

全球最危險時刻將至？前美副國安顧問曝：特別是台灣

曾在美國總統川普第一任期擔任副國家安全顧問的柯茲（VictoriaCoates）今天在倫敦表示，未來10至15年可能是世...

喊柬埔寨強人洪森「叔叔」！通話外流 泰總理貝東塔政權告急

泰國總理貝東塔與柬埔寨前總理洪森商討泰柬邊境爭端的錄音對話外流。執政聯盟中的第二大黨「泰自豪黨」十八日晚間宣布退出聯合政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。