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AIT「避難包文」引關注 美國務院：挺台灣推全社會防衛
美國在台協會（ＡＩＴ）高雄分處日前一篇「避難包文」引發關注，是否代表對區域情勢的最新評估？美國國務院十八日指稱，台灣位於天災多發地區，美國支持台灣推動全社會防衛韌性。ＡＩＴ前處長酈英傑也說，這只是重申對海外美國公民的建議。
高雄分處十一日在臉書貼出避難包開箱文，其中包括飲用水、食物、醫療用品、保暖衣物及手機充電器等必備品，「平時多一分準備，危急時刻多一分安心」。
對此，一位國務院發言人向中央社說，無論是鼓勵個人為地震或颱風做好防災準備，美國都支持台灣推動全社會韌性的努力。
該文引發討論並累積近六百則留言，ＡＩＴ前副處長王曉岷（Robert Wang）不願多加揣測發文目的，只說「有趣的是，這項訊息竟只在高雄發布」。
酈英傑則未將避難包文解讀為非常重大的事件。他在回覆中央社提問的電郵中寫道，這只是重申長期對海外美國公民的建議，也就是隨時做好準備，以因應需迅速撤離的緊急情況，例如重大自然災害、政治動盪或其他嚴重的安全問題。
對美國政府的社群媒體指導原則，酈英傑聲稱，ＡＩＴ這類海外機構在發布訊息時有一定的自由度，只要內容與現行的美國政府政策指引一致即可。新政策聲明通常由國務院發布，並需經國務院內部及其他機構的大量審批程序。
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