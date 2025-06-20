喊柬埔寨強人洪森「叔叔」！通話外流 泰總理貝東塔政權告急

泰國總理貝東塔與柬埔寨前總理洪森商討泰柬邊境爭端的錄音對話外流。執政聯盟中的第二大黨「泰自豪黨」十八日晚間宣布退出聯合政府，十九日可見要求貝東塔下台的集會遊行，最大在野黨「人民黨」十九日也要求解散國會提前舉行大選。

貝東塔十九日上午召開記者會，對錄音事件向泰國民眾道歉。她表示，泰國沒時間內鬥，必須保護國家主權，政府會在各方面支持軍方。但她未對泰自豪黨退出執政聯盟置評。

去年八月才上台的貝東塔政府正面臨危機。隨著泰自豪黨退出以貝東塔擔任黨魁的「為泰黨」為首的執政聯盟，聯盟中的其他政黨也正考慮是否繼續支持她。

卅八歲的貝東塔是泰國前總理塔信女兒，政治資歷尚淺，正面臨民調持續下滑、經濟不振與美國總統川普發動的關稅戰，加上與柬埔寨的領土爭議升溫，引發泰柬恐爆發軍事衝突的擔憂。

泰自豪黨十八日以稍早外洩的一段電話錄音內容，重創泰國國格、主權及軍方形象為由，退出聯合政府。該錄音據傳是貝東塔與洪森之間的通話，令泰國政府陷入尷尬。

為泰黨和泰自豪黨自年初以來頻傳失和，例如為泰黨提出藉由賭場合法化來刺激經濟，泰自豪黨就不認同，內閣改組傳聞不斷。

「團結建國黨」等執政聯盟成員十九日紛紛召開緊急會議，討論是否續留聯合政府。一旦團結建國黨也跟進退出，貝東塔政府將淪為少數政府。同日上午有媒體目擊貝東塔進入政府總部，警方已在周邊加強戒備，預防可能爆發的反政府示威。

在十五日的通話錄音中，貝東塔稱洪森為「叔叔」，呼籲和平解決泰柬爭端。她說自己正面臨國內壓力，並勸他別聽信「對立面」的聲音，即一位多次發言批評貝東塔政府的知名泰軍邊境部隊上將司令。她形容該將領「只想耍帥，說些對國家沒用的話，但其實我們想要的是和平」。

泰柬兩軍五月廿八日在兩國邊境的主權爭議區域發生衝突，造成一名柬埔寨士兵身亡。泰國政府雖試圖使衝突降溫，但泰國軍方仍態度強硬。

貝東塔則向媒體辯稱，這只是談判技巧，她與軍方之間完全沒問題，並指責洪森故意洩露私人談話，破壞互信，「不會再與他通話」。泰國外交部十九日召見柬埔寨駐泰大使並遞交抗議信。

若貝東塔下台，泰國國會將重新集會，從前年國會大選前就提名的五位總理候選人中，選出新總理組成新政府。也可能解散國會提前大選，這也許對人民黨有利。該黨現為國會最大黨，也是民調最高的政黨，其前身為已遭泰國憲法法庭解散的「前進黨」。前年大選後，為泰黨是國會第二大黨。

人民黨主張，泰國政局已陷入全面癱瘓，唯有重新大選，才能真正解決國家當前困境。該黨黨魁納塔彭十九日在記者會說，「通話外洩事件已是壓垮貝東塔公信力的最後一根稻草；我希望她主動解散國會，相信人民現在需要的是真正能替百姓解決問題的政府，經民主程序產生的合法政府」。