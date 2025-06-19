日皇德仁即位後首度訪廣島 原爆慰靈碑前獻花

中央社／ 東京19日專電

日皇德仁與皇后雅子今天到廣島訪問，這是德仁2019年即位後首度訪問廣島。日皇伉儷在原爆慰靈碑前獻花，祈願原爆罹難者在天之靈安息。

日本放送協會（NHK）報導，日皇伉儷上午11時（台灣時間10時）許搭乘專機抵達廣島機場，由廣島知事湯崎英彥前來接機。

二次世界大戰中，僅是日本人就有310萬人死亡，廣島在二戰將結束前的1945年8月6日遭美軍投擲原子彈，當年死者估計約有14萬人。

日皇伉儷今天下午將近3時造訪位於廣島市的和平公園，在收納記載34萬多名原爆罹難者名簿的「原爆死歿者慰靈碑」前敬禮後獻上花束，祈願原爆罹難者在天之靈安息。

之後，日皇伉儷視察3年前在和平公園內所設的「被爆遺構（遺址）展示館」。日皇德仁在觀看從地中發現到的留有原爆受害痕跡的住宅地基時，聽取說明，得知當年這一地帶多人喪命，這讓他感到心痛。

隨後，日皇伉儷造訪廣島和平紀念資料館（又稱原爆資料館），參觀了「日本原水爆被害者團體協議會」（日本被團協）2024年獲得諾貝爾和平獎的獎牌與獎狀的複製品等。

之後，日皇伉儷與3名90多歲的被爆者，以及一名20多歲及一名30多歲代替高齡者講述被爆經驗的「傳承者」進行懇談。

該館館長石田芳文後來對媒體表示，「可感受到日皇伉儷仔細觀看展示資料，用心體會原爆破壞的威力以及不人道的受害慘狀。尤其，日皇伉儷在觀看有關孩童的資料時，表情沉重，可能是悲憐年紀輕輕就因原爆犧牲的人們」。

石田表示，在送行時，特別致意感謝日皇伉儷的到訪。日皇德仁言及目前大阪世博舉辦期間有各國領袖、王族到日本訪問並到廣島訪問，「向世界廣為傳達被爆的實情一事，相當重要」。

日皇伉儷明天將視察2014年因土石流受災的廣島市安佐南區。之後，前往廣島市安藝區的原爆安養之家「矢野折鶴園」，之後結束廣島之行，返回東京。

今年是二次世界大戰結束80週年，日皇伉儷規劃進行慰靈與戰禍記憶傳承的訪問，4月訪問硫磺島、本月上旬訪問沖繩，廣島是第3站。

日本 德仁 廣島

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