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普亭8月底將訪中會習近平 參加二戰80周年紀念活動
法新社報導，俄羅斯克里姆林宮19日表示，俄國總統普亭將從8月31日起訪問中國，與中國國家主席習近平會面，並參加區域峰會以及二次世界大戰結束80周年紀念活動。
俄羅斯總統助理鄂夏柯夫表示，普亭將於8月31日至9月1日出席在天津舉行的上海合作組織峰會。
普亭和習近平常稱彼此是「親愛的朋友」，兩人關係在俄羅斯和烏克蘭開戰三年來進一步加深。俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面軍事行動幾天前，中俄兩國簽署了「上不封頂」的戰略夥伴關係。
普亭和習近平將在9月2日舉行雙邊會談，隨後普亭將參加中方9月3日在北京舉行的二戰紀念活動。
習近平以貴賓身分出席俄國5月9日舉行的勝利日閱兵儀式，紀念二戰擊敗納粹德國80周年。
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