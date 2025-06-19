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英首相施凱爾G7大出糗…口譯認成李在明猛握手 尷尬瞬間全被錄下
英國每日郵報（Daily Mail）18日報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）在7大工業國集團（G7）峰會期間，誤將1位南韓口譯官誤認為南韓新總統李在明，並向對方握手致意。
17日落幕的G7峰會在加拿大卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行。
此事發生在英韓2國領袖即將在G7峰會場邊舉行領袖會談前，施凱爾還一度對站位感到困惑。
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