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8月底訪陸與習會談 普亭將出席峰會、二戰紀念活動
克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭將自8月31日起訪中，除了將出席區域峰會，及與大陸國家主席習近平舉行會談外，還將參加第二次世界大戰在亞洲結束80週年紀念活動。
法新社報導，普亭（Vladimir Putin）和習近平經常互稱對方是「親愛的朋友」，在俄羅斯全面入侵烏克蘭3年多來，雙方關係更深入。
中俄於2022年2月莫斯科全面入侵烏克蘭前數日，宣布雙方建立「無上限」戰略夥伴關係。
俄羅斯總統助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普亭將於8月31日至9月1日出席天津舉行的上海合作組織峰會。
普亭接著於9月2日和習近平舉行雙邊會談，然後參加北京訂於9月3日舉行的二戰紀念活動。
俄羅斯今年5月9日在莫斯科舉行盛大的勝利日閱兵儀式，慶祝歐洲在二戰中擊敗納粹德國80週年，當時習近平以貴賓身分應邀參加。
批評人士譴責俄羅斯和大陸扭曲二戰歷史，試圖利用二戰作為兩國擴張主義外交的藉口。大陸是在日軍正式宣布投降的9月慶祝二戰結束。
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