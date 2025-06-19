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移交第3艘巡邏艦 美越攜手強化海上執法

中央社／ 河內19日專電

越南美國今年建交30週年，在越美國防合作備忘錄架構下，美國近日移交CSB 8022巡邏艦給越南海警。美方表示，兩國合作加強海上執法能力，為區域和平穩定及安全作出貢獻。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，美國駐越南代表團18日宣布成功移交CSB 8022巡邏艦給越南海警，這是兩國國防安全合作又一重要的里程碑。

這是美國根據越美國防合作備忘錄架構移交給越南海警的第3艘巡邏艦，前兩艘分別是2017年移交的CSB8020以及2021年正式移交的CSB 8021。

CSB 8022巡邏艦前身為美國海岸防衛隊（US CoastGuard）韓密爾頓級巡邏艦「梅隆號」（Mellon）。這艘巡邏艦自西雅圖出發，途經夏威夷、關島，最終抵達越南，在時值越美建交30週年之際移交給越南。

美國駐越南臨時代辦比爾（Courtney Beale）以及越南海警第三區司令部司令吳平明（Ngo Binh Minh）在越南寧和（Ninh Hoa）一起迎接CSB 8022。

比爾表示，移交這艘巡邏艦反映兩國過去30年外交關係歷程中安全合作的持續發展。

比爾還說，美國和越南尊重彼此的主權、領土完整以及政治體制，並且堅定承諾支持印太地區和平穩定、繁榮安全的共同願景。

根據美國駐越南代表團說法，透過這項合作，美國和越南正在加強海上執法、搜救、人道救援的能力，同時提升捍衛主權的能力，為區域的和平穩定及安全作出貢獻。

越南 美國 國防 南海 主權

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