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實施射擊訓練？南韓曝：北韓發射逾10枚火箭炮

中央社／ 首爾19日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。圖／美聯社
北韓領導人金正恩。圖／美聯社

路透社報導，南韓軍方表示，北韓今天上午從首都平壤附近的順安一帶，朝西北方向發射10多枚火箭炮。

南韓軍方未立刻提供其他細節。北韓軍方這次使用的武器一般被南韓歸類為短程彈道飛彈，不過聯合國安全理事會已決議禁止北韓使用彈道飛彈。

韓聯社引述南韓軍方人士的說法指出，北韓今天上午10時左右在平壤順安一帶，朝西北方向發射10多枚火箭炮，南韓與美國的情報部門正在分析具體參數。

這些火箭炮向朝鮮半島西部海域飛行數十公里。南韓軍方推測，北韓這次可能使用240毫米口徑多管火箭實施射擊訓練。這種多管火箭的打擊範圍，覆蓋南韓前線部隊基地以及首都圈地區。

南韓、美國、日本昨天在南韓新任總統李在明上台後，首度舉行聯合空中演習，當時南韓、美國、日本分別出動戰鬥機參與演習。

演習 國安 南韓 北韓

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