菲總統小馬可仕訪日 為大阪世博菲律賓館揭幕

菲律賓總統小馬可仕今天啟程前往日本大阪，參訪2025大阪世界博覽會，並為菲律賓館主持開幕儀式。

菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañan Palace）新聞官卡斯楚（Claire Castro）宣布，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已於下午1時啟程，主要是為世博菲律賓館主持開幕，預定周末返菲。

卡斯楚說，小馬可仕希望透過菲律賓館推廣菲律賓的觀光與文化。

此外，小馬可仕也將參加招商活動、會見旅日菲人。

小馬可仕指派總統府文官長貝沙明（LucasBersamin）、土地改革部長艾斯屈雷拉（ConradoEstrella III）和財政部長安賈拉（Sonny Angara）為政府看守人。

日本首相石破茂4月29日訪問馬尼拉時，曾當面邀請小馬可仕參觀大阪世博。

日本長期以來一直是菲律賓重要的官方發展援助國，根據菲律賓民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）去年10月公布的調查，日本是菲律賓人第2信任的發展夥伴，僅次於美國。

菲律賓與日本面對共同海上威脅，雙邊關係近年來漸趨緊密，特別是在防務方面。

日本國會6日批准菲日「相互准入協定」（RAA），允許日本自衛隊與菲律賓軍隊到對方領土參加防務合作，兩國14日隨即在南海菲律賓聲索區域舉行了「海上合作行動」聯合演習。