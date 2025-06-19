泰總理貝東塔瀕臨垮台！與柬強人洪森通話外流成「最後一根稻草」
泰國總理貝東塔政府正面臨執政危機。隨著一個關鍵政黨宣布退出執政聯盟，其他合作夥伴也正重新考慮是否繼續支持，使她的政府形同風中殘燭，岌岌可危。
現年38歲的貝東塔是泰國重量級政治人物、前總理塔信的女兒，政治資歷尚淺。她上任僅10個月就面臨辭職壓力，民調支持率持續下滑，經濟表現低迷，加上與柬埔寨的領土爭議升溫，引發可能爆發軍事衝突的擔憂。
執政聯盟第二大黨、泰自豪黨18日深夜宣布退出聯盟，稱稍早外洩的一段電話錄音內容，重創泰國國格、主權及軍方形象。該錄音據傳是總理貝東塔與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）之間的通話，讓政府陷入尷尬。
團結建國黨、泰國國家黨及民主黨等其他聯盟政黨，19日紛紛召開緊急會議，討論是否繼續留在政府陣營。泰自豪黨退出後，若現居執政聯盟第二大黨的團結建國黨也決定跟進，將使貝東塔淪為少數政府。
針對泰自豪黨退盟，貝東塔本人尚未發表評論，政府發言人也未對外界詢問作出回應。19日上午，有媒體目擊貝東塔進入政府總部，警方已在周邊加強戒備，預防可能爆發的反政府示威。
6月15日外流的通話錄音中，可聽見貝東塔稱洪森為「叔叔」，呼籲以和平方式解決兩國爭端，並勸他不要聽信「另一邊」的聲音，指的是一位多次發言批評政府的泰國軍方上將。她在通話中形容這位將領「只想耍帥，說些對國家沒有用的話，但事實上我們想要的是和平」。
事後，貝東塔向媒體表示，這段發言只是談判技巧，強調她與軍方之間沒有任何問題。她並指責洪森故意洩露私人談話，破壞雙方的信任，「不會再與他通話」。
若貝東塔辭職，泰國國會將重新開會，從2023年大選前提名的5位尚具資格的候選人中，選出新總理以組成新政府。
另一種可能是解散國會、重新舉行大選，此舉可能有利於反對派人民黨，該黨目前是國會第一大黨，也是民調支持率最高的政黨。
人民黨是2023年大選得票最多、但去年遭法院解散的前進黨的延續。該黨表示，泰國目前已陷入全面癱瘓，唯有舉行新選舉，才能真正解決國家的困境。
「昨天的通話外洩事件，已經是壓垮總理貝東塔公信力的最後一根稻草，」人民黨領袖納塔彭在記者會上表示，「我希望總理主動解散國會。我相信人民現在需要的是一個真正能替民眾解決問題的政府，一個經由民主程序產生的合法政府」。
除了執政動盪與外交爭議，貝東塔政府也飽受在野黨批評，質疑她的施政深受其父塔信的影響。儘管塔信未擔任任何官方職位，自2023年結束自我流亡返國以來，仍頻繁對政策發言，且維持高度曝光，引發外界對權力運作的不安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言