港台幫派海上運毒猖獗 菲海防隊加強巡邏與查緝

菲律賓呂宋島北岸與西岸漁民多次在海上發現大批可疑毒品，菲律賓海岸防衛隊今天表示將加強巡邏與查緝；菲律賓緝毒署稍早前曾說，這些毒品來自港台幫派。

菲律賓海防隊（PCG）今天表示，海防隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）下令各分站加派人力進行海上緝毒，並與漁民、沿海社區居民配合，齊力因應毒品問題。

6月間，菲律賓漁民接連在巴丹省（Bataan）、龐加辛南省（Pangasinan）、南伊羅科斯省（Ilocos Sur）、卡加延省（Cagayan）的近海，撈獲在海上漂浮的大批可疑包裹，初步懷疑是安非他命。

卡加延省位於呂宋島北岸，靠近巴士海峽，另外3個省分別位於呂宋島西岸，面向南海。

菲律賓緝毒署（PDEA）昨天宣布，卡加延省漁民於6月15日分別在海上發現47公斤與15公斤的可疑安非他命，裝在塑膠袋中，市價超過4億2000萬披索（約新台幣2億1700萬元）。

有些可疑毒品則是裝在寫有中文字的茶包中。

6月2日至9日之間，50多名菲律賓漁民分別在海上撈獲可疑安非他命，移交給海防隊等執法單位，總計超過1000公斤，市價逾70億披索。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）日前已指示菲律賓國家警署、海防隊等單位，在各港口、水道以及群島海域進出點的查緝措施，杜絕毒品經由海路進入菲律賓。

去年，菲律賓中部、南部沿海地區漁民也曾在海上發現20塊可疑古柯鹼磚。

資料統計，菲律賓海岸線長達3萬6289公里，全球第5長，成為不法集團以海上丟包方式運毒的理想地點。

菲律賓緝毒署10日曾在一份聲明中說，由香港14K、大圈、新義安、和勝和等幫派以及台灣竹聯幫組成的「三哥」聯盟，是這些毒品的背後犯罪集團，他們在公海把毒品拋入海中，再由附近接應人員撈起。

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