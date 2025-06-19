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G7重視台海和平穩定 主席總結未提一中政策

中央社／ 加拿大卡納納斯基斯18日綜合外電報導
G7領袖峰會本月15日至17日在加拿大舉行。 路透
G7領袖峰會本月15日至17日在加拿大舉行。 路透

七大工業國集團（G7）領袖峰會會後發表「主席總結」，再度強調維護台海和平穩定的重要性，當中未提及「一個中國」政策，今年3月G7外長聲明中也未提及「一個中國」政策。

G7今年3月在外長會議後發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖，當時未提及「一個中國」政策，有別於先前的聲明。

G7領袖峰會本月15日至17日在加拿大舉行。法新社報導，川普原定在場邊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會議，不過因為以色列與伊朗的衝突，川普提前離開返回華府。

加拿大不具名官員表示，加拿大總理卡尼（MarkCarney）在領袖峰會後發表「主席總結」，而非按慣例發出聯合宣言。

在主席總結中，G7領袖強調基於法治建立自由、開放、繁榮與安全的印度太平洋地區重要性，並討論到與此區日益增長的經濟合作。他們強調與中國建立有建設性與穩定關係的重要性，同時呼籲中國避免市場扭曲與有害的產能過剩、應對全球挑戰並促進國際和平與安全。

G7領袖討論到他們持續嚴正關切中國在東海與南海破壞穩定的活動，以及維護台灣海峽和平穩定的重要性。

他們對北韓核武與彈道飛彈計畫表示關切，並表示必須共同解決北韓透過竊取加密貨幣助長這些計畫的行為。G7峰會也提到解決綁架問題的必要性。G7領袖認知到烏克蘭、中東與印太危機熱點地區之間的關聯性，並討論了其他危機與衝突案例，包括在非洲與海地。

另外，G7領袖就6項議題達成共識，包括移民、人工智慧（AI）、關鍵礦產、野火、跨國迫害和量子運算。

北韓 加拿大 G7

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