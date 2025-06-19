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捷克司法部陷比特幣捐贈醜聞 反對黨推動倒閣未成功

中央社／ 布拉格18日專電

捷克反對黨今天在眾議院對執政聯合政府進行不信任投票，但最終僅獲得95票，低於門檻101票，因此倒閣未成功。此次倒閣起因為司法部接受有犯罪前科人士，捐贈逾10億價值的比特幣，司法部長布拉澤克已在5月30日辭職。

由捷克總理費亞拉（Petr Fiala）領導由人民民主黨（ODS）、市長與獨立人士黨（STAN）、基督教民主黨（KDU‑ČSL）與TOP 09組成的聯合政府，在18日面臨反對黨發起的不信任投票。

支持倒閣的包括反對黨不滿公民行動黨（ANO）、自由與直接民主黨（SPD）與自去年秋天脫離執政聯盟的海盜黨。

捷克眾議院共有200席，反對黨需至少101票才能推翻政府。今天晚間結果出爐，反對黨僅獲得95票，多數票仍掌握政府聯盟手中，因此執政聯盟將繼續執政。

這場不信任投票由不滿公民行動黨發起，導火線是司法部收下一名曾因販毒、挪用公款與非法持有武器而被定罪人士，捐贈價值10億克朗（約新台幣13.7億元）的比特幣。此事導致布拉澤克（Pavel Blažek）辭職。

這筆比特幣捐款雖然是捐給司法部，但涉及國家機關收受大額資金的行為，需經由財政部的法律單位審查其合法性。

反對派認為整個內閣都應負責，至少財政部長史坦尤拉（Zbyněk Stanjura）也應辭職，因為他事先知道此事卻未阻止。

為期2天的辯論總計持續超過24小時。日前主要由執政聯盟領袖發言，反對黨則在今天獲發言機會。眾議院也要求史坦尤拉到場說明他在比特幣事件中的角色。

不滿公民行動黨領袖巴比斯（Andrej Babiš）稱史坦尤拉是這起事件的關鍵人物，但史坦尤拉否認任何不當行為，並表示這些說法毫無根據。

史坦尤拉表示，自己直到3月25日才看到財政部法律部門2月中旬提出反對接受這筆捐款的意見，而捐款協議早在3月7日就已簽署。反對派對史坦尤拉的解釋感到不滿。

眾議院 比特幣 司法

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