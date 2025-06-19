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北海道外海規模6.1地震 最大震度4、無海嘯之虞
日本北海道東部外海19日上午發生芮氏規模6.1地震，當地觀測到最大震度為4，無需擔心引發海嘯災害。
根據日本氣象協會發布訊息，這起地震發生在上午8時08分左右，震央位於根室半島東南外海（北緯42.8度、東經146.4度），震源深度極淺，地震規模（芮氏規模）推定為6.1。
日本電視台報導指出，雖然此次地震可能在沿岸引發些微海面變動，但不會帶來災害性海嘯，無需擔心。
🔊音声あり— 特務機関NERV (@UN_NERV) June 18, 2025
【地震情報 2025年6月19日】
8時8分頃、根室半島南東沖を震源とする地震がありました。震源の深さはごく浅い、地震の規模はM6.1、最大震度4を北海道で観測しています。若干の海面変動があるかもしれませんが被害の心配はありません。 pic.twitter.com/POvmHeBhlF
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