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北海道外海規模6.1地震 最大震度4、無海嘯之虞

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北海道外海規模6.1地震 最大震度4、無海嘯之虞

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本北海道東部外海19日上午發生芮氏規模6.1的地震，當地觀測到最大震度為4，無需擔心引發海嘯災害。圖／擷自Yahoo Japan／tenki.jp
日本北海道東部外海19日上午發生芮氏規模6.1的地震，當地觀測到最大震度為4，無需擔心引發海嘯災害。圖／擷自Yahoo Japan／tenki.jp

日本北海道東部外海19日上午發生芮氏規模6.1地震，當地觀測到最大震度為4，無需擔心引發海嘯災害。

根據日本氣象協會發布訊息，這起地震發生在上午8時08分左右，震央位於根室半島東南外海（北緯42.8度、東經146.4度），震源深度極淺，地震規模（芮氏規模）推定為6.1。

日本電視台報導指出，雖然此次地震可能在沿岸引發些微海面變動，但不會帶來災害性海嘯，無需擔心。

海嘯 日本 地震

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