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數百人悼念刺殺納粹烈士 捷克參謀長：我們是勇敢民族

中央社／ 布拉格19日專電

數百人18日在布拉格緬懷二戰時成功刺殺納粹高階軍官海德里希，最終壯烈犧牲的7位捷克斯洛伐克傘兵。捷克參謀長雷赫卡在紀念活動表示，「我們並非如外界所言是『畏戰之人』，而是個勇敢戰鬥的民族。1942年在這發生的事正是最好的證明。」

二次世界大戰期間，捷克斯洛伐克遭到納粹佔領。1941年底，7名捷克斯洛伐克傘兵從倫敦秘密回國，協助本土抵抗運動，以及執行「類人猿行動」（Operation Anthropoid），刺殺納粹高階軍官海德里希（Reinhard Heydrich）。

1942年6月，海德里希在被傘兵暗殺後傷重不治身亡，傘兵們接著躲在布拉格聖西里爾與聖美多德教堂（Chrám svatého Cyrila a Metoděje）地下室，最終被蓋世太保發現。同年6月18日，在納粹圍攻下，傘兵或奮戰至死，或選擇自盡，壯烈殉國在教堂中。

在傘兵殉難83週年的追思禮拜與紀念活動中，參議長維特齊（Miloš Vystrčil）、國防部長切諾秋娃（JanaČernochová）、參謀長雷赫卡（Karel Řehka），以及多位外交官、退伍軍人、童軍等均出席，並在烈士的紀念碑前擺放花圈與蠟燭。

維特齊表示：「我們需要不斷紀念我們的英雄，因為這將影響我們今日的行為。我們應該意識到我們當下所處的情勢——有些國家值得我們的支持。今日我們能夠生活在和平與相對安逸之中，絕非理所當然。」

國防部長切諾秋娃指出，這次刺殺行動意義重大，因當時「慕尼黑協定」的簽署國在此行動後撤銷簽署，這使「捷克得以成為最終的戰勝國之一」。

切諾秋娃還提到：「每當有重要外賓來訪，我總是盡可能帶他們來這裡親眼見證這段歷史。」她曾陪同斯洛伐克前總統查普托娃（Zuzana Čaputová）及德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）參觀此地。

參謀長雷赫卡則表示，捷克民族擁有眾多英雄，但人們往往遺忘。「我們必須記得，自由不是免費的，有時必須付出代價。我們並非如外界所言是『畏戰之人』（Švejk），而是一個勇敢戰鬥的民族。1942年在這裡發生的事情正是最好的證明。」

1942年刺殺行動針對的是當時波希米亞與摩拉維亞保護國中，權力最大的納粹官員海德里希，同時也是納粹大屠殺的主要策劃者。

在刺殺事件發生後，納粹立即宣布戒嚴，並展開大規模處決行動，最終導致捷克利迪策（Lidice）與列扎基（Ležáky）兩個村莊被滅村。

這場暗殺行動被認為是二戰期間歐洲本土抵抗運動中的「偉大行動」，促成戰後捷克斯洛伐克的重建，也使其被視為二戰戰後勝利的一方。

納粹 捷克 國防部

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