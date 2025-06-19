達賴擬90歲大壽前發表談話 繼任者問題受關注

中央社／ 新德里18日綜合外電報導

西藏流亡政府今天表示，西藏精神領袖達賴喇嘛將於7月2日發表談話。達賴喇嘛不久後將迎接90歲大壽，外界高度關注他是否會決定繼任人選。

法新社報導，達賴喇嘛為諾貝爾和平獎得主，自1959年流亡海外後，便一直以印度北部為根據地。他將於7月6日在當地迎來90歲大壽，預計將有大批群眾聚集為他慶生。

西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（PenpaTsering）指出，將於7月2日舉行西藏最高級別宗教長老會議。

邊巴次仁告訴記者，在宗教會議開幕式上，達賴喇嘛將透過視訊致詞。但邊巴次仁未說明有關視訊致詞的具體內容。

許多流亡藏人憂心，中國將任命達賴喇嘛的繼任者以加強對西藏的控制。但達賴喇嘛曾在書中表明，他的繼任者將誕生於「自由世界」，也就是中國以外的地方。

達賴喇嘛辦公室曾於2019年時表示，達賴喇嘛將在90歲時決定是否轉世，選擇繼承者的權力不會也不應落入中國政府手中。

達賴喇嘛 諾貝爾 西藏

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