美媒曝調查進展：印航客機墜毀時 疑引擎已失效

華爾街日報十八日獨家報導，印度航空編號一七一號班機空難的調查人員認為，這架波音七八七客機十二日墜毀時，緊急發電機處於運作狀態，令外界質疑該班機引擎在起飛過程中是否正常運作。

知情人士透露，這項初步發現為釐清空難原因提供了新的調查方向。啟動的緊急系統稱為衝壓空氣渦輪（Ram Air Turbine，ＲＡＴ），是一種小型螺旋槳，會從波音七八七機身底部降下，作為備用發電機使用；引擎通常為飛機提供電力，並幫助運作飛行控制系統，而ＲＡＴ產生的電力可讓關鍵的飛機系統維持運作。

華爾街日報查閱一家航空公司波音七八七手冊，若兩具引擎同時失效，或三套液壓系統壓力均告不足，該系統可在飛行中自動啟用。若駕駛艙儀表斷電，或飛機電動幫浦出現異常，系統也會啟動。如有必要，機師可手動啟動ＲＡＴ。

美國航空安全顧問布里克豪斯表示，ＲＡＴ會啟動，最可能的情況是機師認為兩個引擎都失效。引擎故障可能由多種原因引起，包括鳥擊或燃油問題。他說：「在商用航空領域，雙引擎故障極為罕見，現今的引擎比以往任何時候都更有效率也更可靠。」

波音和發動機製造商均拒絕評論。

華爾街日報先前報導，這起空難調查重點之一是飛機推力是否喪失或減弱。儘管調查人員對ＲＡＴ已有初步發現，但調查仍在進行中。

調查人員尚未確認是否由引擎、液壓系統或其他問題觸發該緊急系統。一些知情人士表示，殘骸調查結果顯示，飛機的襟翼和其他飛行控制面當時已設定為起飛狀態。

印度民航部表示，事故仍在調查中，並將於適當時機公布更多資訊。空難調查可能持續一年或更久，且往往會發現多項導致墜機的因素，例如可能的維修疏失等；目前尚不清楚調查人員是否已開始分析從飛機黑盒子中收集的資訊。

這架十二日從阿默達巴德飛往倫敦的班機，剛起飛就墜毀在機場附近住宅區，機上二四二名乘員僅一人生還，包括地面人員共造成二七九人喪生。