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李在明首會石破茂 恢復穿梭外交 避談歷史爭議問題

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓總統李在明（右）受邀出席G7峰會，17日在場邊與日本首相石破茂（左）進行上任後首次會面。法新社
南韓總統李在明（右）受邀出席G7峰會，17日在場邊與日本首相石破茂（左）進行上任後首次會面。法新社

應邀出席加拿大七大工業國集團（Ｇ７）峰會的南韓總統李在明，十七日與日本首相石破茂首次會面，雙方確認有意恢復穿梭外交。

南韓總統辦公室說，李在明和石破茂十七日下午會談約卅分鐘，討論包括北韓等區域危機，這也是兩人九日通話後首次交流。

雙方在這次會談中就如何在急遽變化的國際情勢中維持和平進行討論，雙方同意繼續尋找深化合作方式，也同意重啟穿梭外交，將由相關單位進一步商議。

南韓前總統尹錫悅任內推動恢復日韓領袖相互往來「穿梭外交」，但提出的二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）賠償方案引發國內反彈，在政權交替後，外界關注韓日關係是否產生變化。

韓聯社說，雙方在會談上未就歷史問題深入交換意見。南韓總統室官員表示，雙方在會談時言及歷史問題，但並未重點商討相關爭議。兩位領導人提議，「有效管控歷史遺留問題，進一步深化合作，推動雙邊關係面向未來發展」，可以理解為雙方就此基本形成共識。

李在明在十七日會面中表示，南韓與日本就像共用前院的鄰居，「雖有一些小小的差異、意見的差異，但期待南韓跟日本可以跨越這些差異，在各種面向上合作，發展對彼此有益的關係」，希望藉這次會面發展更具未來指向性的關係。

石破茂則提到今年是日韓關係正常化六十周年，並表示當前國際情勢嚴峻，「在烏克蘭、中國、亞洲都是如此」，希望兩國能對區域、全世界都有更多助益。

韓聯社報導，李在明上任僅十四天就與石破茂會談，與前幾任南韓總統相比來得更快。前總統尹錫悅二○二二年五月上任後的次月曾在北約組織峰會與時任日本首相岸田文雄見面，但正式會談是同年九月。

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