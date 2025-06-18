G7出人意料就伊朗達成一致 德總理對烏克蘭謹慎樂觀

（德國之聲中文網）儘管美國總統川普提前離開、在主要爭議議題上未取得進展，多個G7國家仍對加拿大峰會作出積極評價。

「這次G7峰會比我起初預想的要成功得多」，德國總理梅爾茨說道。他指出，在7個議題上達成了一致性的聲明。

法國總統馬克宏稱贊說，加拿大總理卡尼作為東道主，將領先的民主經濟大國團結在一起。

就連川普本人－－儘管提前離開攪亂了一些峰會議程、並且在飛機上還對馬克宏頗有微詞－－也對峰會表示稱贊：「我很愛（這次峰會）。我想，我們做了很多事情。」

峰會達成了什麼？

G7還「未死」

2018年，川普首任總統期間，曾在當時的加拿大峰會後，撤回對閉會聲明的認可。這次，卡尼成功避免了這麼大的爭執。西方暫時仍有至少是有限的對話能力。

考慮到下周大部分與會代表還將在海牙出席北約峰會，這一點更為重要。在川普壓力下，北約峰會將制定新的國防開支目標。畢竟，這關乎美國是否為歐洲提供保護。

七個議題達成一致

G7領導人就打擊非法移民和人口販運等達成一致。具體內容包括通過加強監控資金流來打擊販運團伙。

此外，G7也制定一項新的行動計劃，以擺脫對於專制的原材料國家如中國的依賴，確保在戰略原材料如鋰、鈷以及稀土方面擁有自身的供應鏈。

在人工智能使用方面，G7也希望走在前面，不單以經濟增長為目標，也為了促進社會福祉。

不過，這些都是不大有爭議的議題，影響力有限。

真正出人意料的是就以色列與伊朗戰爭達成的一致性聲明。

G7達成的共同立場是：承認以色列的自我防御權，呼籲保護平民，強調伊朗永不允許擁有核武器。

未能達成什麼？

就俄羅斯仍意見不一

在烏克蘭戰爭方面，川普與歐洲國家仍意見不一。烏克蘭總統澤倫斯基專程前往加拿大，以便與G7國家一道與川普會談。他們希望美國加大對莫斯科施壓，並批准新的對俄制裁。

然而，周二G7領導人與澤倫斯基舉行磋商時，川普已經離開。

儘管如此，德國總理梅爾茨仍表示：「我帶著謹慎樂觀返回德國，（相信）美國未來數天將做出決定，對俄實施進一步制裁。」加拿大和英國已經宣布了新的制裁措施，歐盟目前正在制定第18個制裁一攬子方案。

烏總統澤倫斯基則緊急呼籲，圍繞烏克蘭戰爭的外交努力已陷入危機，請求六國領導人鼓勵川普發揮其全部影響力、結束戰爭。澤倫斯基也將出席本月底的北約峰會。

據德國電視一台報導，澤倫斯基原定與川普的單獨會晤也因後者提前離開而取消。

歐美關稅爭議無明顯進展

歐委會主席馮德萊恩雖然與川普談及關稅議題，但也無具體進展可以對外宣布。

唯有德國總理梅爾茨略表樂觀。他相信，在7月9日的限期前，至少能與美國達成一項有限的協議，比如特定領域如汽車工業。

此外，過去，G7通常也都會討論發展援助、氣候變遷等議題。此次峰會則完全未提及。

（德新社、德國電視一台）

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