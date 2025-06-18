川普提早離席G7為介入中東？學者曝3點「對中共有利」：台灣很危險

G7加拿大峰會舉辦同時，伊朗與以色列的衝突持續升溫。美國總統川普提早離開G7峰會，被指與中東局勢有關。台北醫學大學通識教育中心教授張國城18日在國策院座談活動上表示，川普在中東的作為，將牽引中共勢力的變化。

對於這次G7，張國城認為有三大觀察：一是對中俄而言，這場G7等於西方民主國家分裂；二是川普提前離席，如果美國在中東沒有軍事行動會，被解讀迴避關稅質疑與挑戰，所以推測川普勢必會有些動作，有可能對中東採取軍事行動；而如果美國主動參戰，是中共期待看到的發展；三是以色列跟伊朗衝突展現現代戰爭特性，中共一定會竭盡所能學習以色列怎麼打伊朗、伊朗怎麼反擊以色列，美國如何處理衝突，都是中國非常寶貴的戰略經驗，甚至不排除跟援助巴基斯坦一樣，中國會介入伊朗，反擊以色列。

至於為何川普介入中東局勢對中共有利？張國城對本報具體分析指出會有幾個影響：一是影響亞洲，因為美國軍隊到中東，日本、南韓、台灣一定緊張，這對中共有利，因為制衡中方的力量一定降低；二是美國介入中東，此前卻不介入俄烏衝突，歐盟會認為自己在川普眼中是二等的，會不高興；三是對川普戰略與治理能力否定，代表川普是很容易被影響的。

如果從中共角度思考，張國城進一步表示，中共可能會希望美國繼續「破功」，可能會支援伊朗，在中東局勢更亂狀態下，大家普遍會覺得是美國造成。

張國城說，如果前述狀態成真，對中方而言情勢大好，中共現在只要持續穩住腳步，包括持續跟歐盟保持友好遞出橄欖枝，跟包括英、法、德等國家持續強調合作，大張雙手去迎接這些國家。

在美國步調亂掉的狀態下，張國城也說，台灣狀況很危險，「整個國際形勢風向在變，世界各國挺台灣，其實很多是因為美國挺台灣，他們跟著挺，美國如果不怎麼挺台灣，或者美國有狀況的話，他們不會比美國更挺台灣的。」

那台灣能做什麼？張國城認為，台灣現在能做的，應該是團結內部，這個團結不是建立在「抗中」之上，而是朝野之間合作讓台灣社會更好，讓更多民生建設內容可以進行。他以陳水扁總統時期為例，當時也是朝小野大，但朝野之間關係沒有如今日那麼惡化，兩岸一些事務也能推進。如果今天朝野關係好一些，或許也能有機會跟對岸談。