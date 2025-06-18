中國雙航艦同時現身太平洋 日本罕見公布詳細航路

日本防衛省（相當於國防部）昨晚罕見公布中國航空母艦遼寧艦與山東艦本月稍早在日本周邊活動的詳細航路。防衛省說明，由於「這兩艘航艦活動時間相當長」，因此公布相關航路。

日本放送協會（NHK）報導，遼寧艦與山東艦本月稍早首度同時期在日本附近的太平洋活動，其中山東艦起飛的艦載機曾在本月7日與8日接近海上自衛隊的巡邏機，最近距離約45公尺。防衛省先前已就此表達嚴重關切。

根據防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）發布的資訊顯示，遼寧艦5月下旬穿越沖繩本島與宮古島之間的海域，南下到菲律賓東方外海之後，轉而往東北方向前進，並在本月7日進入日本最東邊的離島南鳥島的日本專屬經濟區（EEZ）內。

之後，遼寧艦掉頭往西邊航行，本月16日航經沖之鳥島西南邊外海，這段期間，日本防衛省確認遼寧艦的艦載戰鬥機與直升機，總共起降約550次。

另外，山東艦本月7日則朝沖繩縣宮古島東南方的海域向東行駛，並沿著沖之鳥島周邊與內側的日本專屬經濟區，以順時鐘方向航行之後，本月16日從宮古島東南方處，朝西邊行進。這段期間山東艦艦載戰鬥機與直升機，總共起降約230次。

這是防衛省罕見公布其他國家軍艦的詳細航路，防衛省就此說明是因為「這兩艘航艦活動時間相當長」，所以公布詳細航路。

這兩艘航艦昨天於太平洋上往中國方向航行，日本防衛省持續就此進行警戒監視。