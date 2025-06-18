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影／馬克宏G7悄悄話惹「梅洛尼大白眼」爆紅 網瘋猜對話：他挺愛八卦

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
G7峰會16日在加拿大亞伯達省舉行。攝影機意外拍到法國總統馬克宏在義大利總理梅洛尼耳邊低語，梅洛尼隨後翻了一個大白眼。照片取自 X / PecanC8
G7峰會16日在加拿大亞伯達省舉行。攝影機意外拍到法國總統馬克宏在義大利總理梅洛尼耳邊低語，梅洛尼隨後翻了一個大白眼。照片取自 X / PecanC8

G7峰會16日在加拿大亞伯達省舉行，成員國與受邀領袖召開圓桌會議時，攝影機意外拍到法國總統馬克宏義大利總理梅洛尼耳邊低語，讓梅洛尼當場翻了一個大白眼，立刻在社群媒體上掀起熱議。

紐約郵報與野獸日報報導，當時的影像顯示，梅洛尼側身靠向坐在旁邊的馬克宏，馬克宏用右手握拳遮住嘴巴悄聲低語。當馬克宏講完話，梅洛尼似乎思索了一會兒，接著瞪大眼睛望向馬克宏，接著就誇張地翻了個白眼。

目前尚不清楚梅洛尼與馬克宏當時談論的內容，但影像已在網路上爆紅，引發網友熱烈猜測。一位網友寫道：「G7才剛開場就這麼精彩，梅洛尼太棒了，完全藏不住她對全球精英的嫌惡。」另一名網友則問：「你覺得馬克宏在G7上悄悄跟梅洛尼說了什麼？馬克宏挺愛八卦的喔。」

還有一位「X」網友則提到，馬克宏最近在專機上被妻子布麗姬推了一把的爆紅影像，並揣測「馬克宏對梅洛尼說了什麼？我要和我老婆離婚，妳願意嫁給我嗎？」

梅洛尼的辦公室尚未回應媒體的置評請求。

馬克宏 義大利 法國 梅洛尼 G7

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